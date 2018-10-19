Рада МВФ може затвердити нову програму для України до кінця 2018 року – Мінфін

Міністерство фінансів України очікує, що Рада Міжнародного валютного фонду затвердить нову програму макрофінансової допомоги stand-by до кінця 2018 року «за умови, що Україна виконає всі домовленості».

«Ми переконані, що угода stand-by буде достатньою опорою для України, поки ми продовжуємо наші структурні реформи. Економіка України зростає вже протягом десяти кварталів підряд, інфляція та дефіцит бюджету – під контролем, інші макроекономічні показники теж демонструють позитивну динаміку», – наводить офіційний сайт відомства заяву виконувачки обов’язків міністра фінансів України Оксани Маркарової.

«Такий вияв підтримки наших міжнародних партнерів у поєднанні з реалістичним та збалансованим бюджетом на 2019 рік та середньостроковим бюджетним плануванням, за який Верховна Рада проголосувала вчора – це дуже позитивний момент для нас. Продовження співпраці з МВФ дозволить нашому уряду отримувати фінансування на дуже привабливих умовах та нарощувати валютні резерви, які зараз становлять 18 мільярди доларів», – ідеться в заяві.

Міжнародний валютний фонд на рівні уповноваженого персоналу погодив із українською владою нову програму резервної підтримки замість чинної програми розширеного фінансування – про це МВФ заявив 19 жовтня.

Обсяг нової програми – 3,9 мільярда доларів. Згідно з повідомленням, вона має стати основою для економічної політики уряду в 2019 році – передбачається, що ця політика буде зосереджена на зниженні інфляції та реформах оподаткування, фінансового і енергетичного секторів.

Після того, як Верховна Рада затвердить бюджет на 2019 рік з урахуванням рекомендацій МВФ, угоду має розглянути Виконавча рада фонду.

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Визначення stand by означає, що Україна отримує гарантію на цю суму і може за потреби отримати її повністю або частково протягом терміну дії угоди та за умови дотримання її положень. Після закінчення терміну дії угоди невикористаний залишок кредиту повертається фонду.

19 жовтня прем’єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що уряд змушений підняти ціни на газ для населення на 23,5% у рамках співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Національний банк України розраховує отримати транш від МВФ до кінця 2018 року.

У березні 2015 року між МВФ і Україною була затверджена чотирирічна програма розширеного фінансування на суму близько 17,5 мільярда доларів США. Наразі МВФ надав Україні за цією програмою близько 8 мільярдів 380 мільйонів доларів.