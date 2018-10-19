МВФ погодив з Києвом нову програму допомоги на 3,9 мільярда доларів

Міжнародний валютний фонд погодив із українською владою нову програму резервної підтримки замість чинної програми розширеного фінансування – про це МВФ заявив 19 жовтня.

«Співробітники Міжнародного валютного фонду і українська влада досягли згоди про економічну політику щодо нової 14-місячної програми «stand-by», яка замінить програму розширеного фінансування EFF, затверджену в березні 2015 року», – йдеться у заяві фонду.

Обсяг нової програми – 3,9 мільярда доларів. Згідно з повідомленням, вона має стати основою для економічної політики уряду в 2019 році – передбачається, що ця політика буде зосереджена на зниженні інфляції та реформах оподаткування, фінансового і енергетичного секторів.

Після того, як Верховна Рада затвердить бюджет на 2019 рік з урахуванням рекомендацій МВФ, угоду має розглянути Виконавча рада Фонду.

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Визначення stand by означає, що Україна отримує гарантію на цю суму і може за потреби отримати її повністю або частково протягом терміну дії угоди та за умови дотримання її положень. Після закінчення терміну дії угоди невикористаний залишок кредиту повертається Фонду.

19 жовтня прем’єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що уряд змушений підняти ціни на газ для населення на 23,5% у рамках співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Національний банк України розраховує отримати транш від МВФ до кінця 2018 року.

У березні 2015 року між МВФ і Україною була затверджена чотирирічна програма розширеного фінансування на суму близько 17,5 мільярда доларів США. Наразі МВФ надав Україні за цією програмою близько 8 мільярдів 380 мільйонів доларів.