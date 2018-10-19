Уряд пояснив, чому ціна газу зросла «лише» на чверть

Кабінет міністрів України заявляє, що зростання ціни газу для населення майже на чверть – це «вимушений крок, щоб країна могла далі розвиватися». Про це йдеться в заяві, яку ввечері 19 жовтня поширив Урядовий портал.

«У 2006–2013 роках були взяті мільярдні доларові кредити, які не були тодішньою владою спрямовані на розвиток економіки, а були розтринькані і витрачені на «проїдання». За цей час борг України був нарощений більш ніж на 50 мільярдів доларів… Тепер настав час повертати ці борги – у наступні п’ять років держава Україна має віддати понад 30 мільярдів доларів», – ідеться в повідомленні.

«Ми все ще вимушені виходити на зовнішні ринки, перезапозичати гроші, щоб обслуговувати наші борги. Для цього країні конче потрібна співпраця з Міжнародним валютним фондом. Без кредиту МВФ країна опинилася б на межі банкрутства», – пояснює уряд.

«Переговори з МВФ були складними. Кредитори висували вимогу прирівняти ціни на газ для населення до рівня промисловості. За таких умов платіжка пересічного українця за опалення мала б зрости на 60%. Уряд на це не погоджувався, наводивши основний аргумент: доходи українців поки не дозволяють платити ринкову ціну на газ. Результатом річних перемовин став компроміс», – вказує уряд у своїй заяві.

В Україні з 1 листопада 2018 року ціни на газ для населення зростуть на 23,5%, повідомив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман. Він вказав, що ціна зросте «лише» на 23,5, а «не на 60%». Україна у рамках співпраці з Міжнародним валютним фондом зобов’язалася перейти до ринкових цін, проте влітку та восени 2017 року відмовилася від виконання цих зобов’язань.



Питання цін на газ для населення є ключовим для відновлення фінансування з боку МВФ.