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19 Жовтень 2018, Київ 18:49
Новини | Економіка

Ціна газу для населення зросте майже на чверть

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман (п) і перший заступник директора-розпорядника МВФ Дейвід Ліптон, архівне фото, 2017 рік

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В Україні з 1 листопада 2018 року ціни на газ для населення зростуть на 23,5%, повідомив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман. Він вказав, що ціна зросте «лише» на 23,5, а «не на 60%».

«Це те, чого нам вдалося неймовірними зусиллями досягти в результаті переговорів (з Міжнародним валютним фондом – ред.)», – сказав Гройсман на засіданні уряду ввечері 19 жовтня і додав, що субсидіями буде забезпечено всіх, хто їх потребує.

Україна у рамках співпраці з Міжнародним валютним фондом зобов’язалася перейти до ринкових цін, проте влітку та восени 2017 року відмовилася від виконання цих зобов’язань.

Питання цін на газ для населення є ключовим для відновлення фінансування з боку МВФ.

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