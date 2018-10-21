Гройсман розповів, як підвищували ціну на газ

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман розповів, як уряд підвищував ціну на природний газ для населення.

За його словами, це підвищення стало однією з умов продовження співпраці з партнерами, передусім Міжнародним валютним фондом. Але це підвищення стало значно меншим за первинні вимоги, наголосив він в ефірі телеканалу «Україна».

«У мене було два варіанти: або домовитися про мінімальне зростання цін на газ і продовжити співпрацю, або увійти в дефолт. Це банкрутство країни. Заощадження громадян знеціняться, буде галопуюча інфляція. Цього неможливо було допустити», – цитує слова Гройсмана з інтерв’ю прес-служба Кабінету міністрів.

При цьому голова уряду наголосив, що програма субсидій – адресної допомоги від держави – розширена. У травні цього року уряд дещо посилив контроль за субсидіантами – виключно з метою викрити шахраїв, сказав прем’єр. «Зараз є електронний реєстр субсидій, – сказав Гройсман. – Ми спокійно компенсуємо людям витрати».

Він наголосив, що уряд України вважає необхідним продовжувати співпрацю з міжнародними фінансовими організаціями, щоб забезпечити політику виплати боргів і знизити навантаження на бюджет, а не нарощувати запозичення. «Ми працюємо з фінансовими ринками світу, аби віддати кредити, які на нас поклали минулі уряди протягом 2005–2013 років. Зараз ми щороку платимо 5 мільярдів доларів на обслуговування (взятого тоді) боргу», – сказав Володимир Гройсман.

19 жовтня прем’єр-міністр повідомив, що з 1 листопада 2018 року ціни на газ для населення в Україні зростуть на 23,5%. В Кабміні таке рішення назвали «вимушеним кроком» і заявили, що в перебігу переговорів з кредиторами взагалі йшлося про подорожчання на 60%.

Справа ціни на газ для населення ключова для того, щоб МВФ відновив фінансування України. Україна в рамках співпраці з Міжнародним валютним фондом зобов’язалася перейти до ринкових цін, але влітку і восени 2017 року відмовилася виконувати ці зобов’язання.