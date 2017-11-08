Кабмін схвалив монетизацію субсидій із січня 2018-го

Кабінет міністрів схвалив запровадження в Україні монетизації субсидій на рівні постачальників послуг від 1 січня 2018 року. Рішення ухвалили на засіданні уряду 8 листопада.

«Сьогодні ми ухвалюємо рішення щодо переходу на новий механізм розрахунків живими коштами за спожиті ресурси, а не нарахованими субсидіями відповідно до соціальних стандартів», – заявив міністр фінансів Олександр Данилюк під час засідання уряду.

У Міністерстві фінансів уточнили, що на першому етапі втілення програми «монетизації» субсидій зміни торкнуться лише постачальників послуг, а не домогосподарств.

Другий етап торкнеться вже споживачів послуг, але розпочнеться він лише після успішного втілення першого. Кінцевим результатом втілення програми має стати те, що українці будуть отримувати субсидії в грошах на персональні рахунки.

В уряді заявляють, що ухвалене сьогодні рішення є важливим кроком для комплексного реформування всієї системи розрахунків за житлово-комунальні послуги. Такий підхід до реформування системи субсидій є вимогою закордонних партнерів – МВФ, Світового банку, ЄС і ЄБРР, додали у Мінфіні.