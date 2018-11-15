По подсчетам правозащитников, от 400 до 700 тысяч украинцев не получают пенсию из-за того, что они зарегистрированы в ОРДЛО. Этим людям нужно иметь справку переселенца и регулярно доказывать, что они проживают на подконтрольной Украине территории, чтобы сохранить выплаты. Правозащитники не раз призывали государство вернуть пенсии гражданам. А представители международных организаций призывают правительство упростить процедуру получения пенсии для переселенцев и для оставшихся проживать в ОРДЛО.

1,2 миллиона пенсионеров проживало на неподконтрольных территориях до 2014 года, на сегодня из них 700 тысяч – более половины – по разным причинам не могут реализовать свое право на пенсию. Постановления Кабмина лишили пенсионеров (и оставшихся в ОРДЛО, и выехавших на подконтрольную территорию) свободного доступа к своей собственности – к пенсиям: пенсию может получить лишь тот, у кого есть справка временно перемещённого лица (ВПЛ).

Война, значит не до упрощения пенсий на Донбассе – Минсоцполитики

Те граждане Украины, кто остался и проживает на неподконтрольной территории, вовсе не должны получать пенсию, считает министр социальной политики Украины Андрей Рева.

Если человек живет на неподконтрольной территории, какие у нас основания для выплаты пенсии этому человеку? Но живет он там, в то время как наши солдаты гибнут

«Если человек живет на подконтрольной территории, то чего ему бояться? А если живет на неподконтрольной территории, то я задаю вопрос: какие у нас правовые основания для выплаты пенсии этому человеку? Но живет он там, получает одну пенсию там, другую отсюда возит и чувствует себя замечательно, в то время как наши солдаты гибнут. Но те, кто живет в Донецке и Луганске и ездит в Станицу Луганскую за пенсией, пусть спросят, легко ли тем, кто в окопах», – заявил позицию Андрей Рева

Пенсию надо платить без каких-либо статусов​ – Тука

То, что неподконтрольную часть Донбасса и оставшихся там людей воспринимают как чужаков, чьи права не обязательны к соблюдению, – это позорное явление, считает заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука. Он напомнил, что высказывания о Донбассе, как о раковой опухоле, позволяют известные политики.

«Подчеркиваю, речь идет не о том, чтобы выплачивать пенсии на оккупированных территориях, речь идет о том, чтобы людям, которые остались на неподконтрольной территории, время от времени без получения каких-либо статусов удавалось пересекать линию разграничения. А там попадать в госучреждения, банковские учреждения, пенсионные фонды и получать свою пенсию. И все! Но вместо этого есть целая политическая партия, которая бубнит, что Донбасс – это гангрена, которую нужно отрезать!» – говорит Георгий Тука.

Украина усложняет выплату пенсии для переселенцев по сравнению с другими – ООН

То, как государство обеспечивает своих граждан неотъемлемым правом на пенсию, формирует его репутацию на международной арене, считают правозащитники ООН. Дать всем гражданам равный доступ к пенсиям, без привязки к регистрации как ВПЛ или месту проживания, призывает украинское правительство заместитель представителя Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине Ноэль Калгун.

Государство должно упростить для переселенцев получение этой помощи

«Перемещенные, переселенцы не перестают быть гражданами своей страны, у них те же права, что и у всех остальных. Иногда, потому что они переселенцы, им нужна срочная помощь. Государство должно упростить для переселенцев получение этой помощи. Но в Украине происходит то, что государство, наоборот, усложняет для переселенцев получение пенсии, по сравнению с другими гражданами», считает Ноэль Калгун.

Эксперты уверены, что когда украинские пенсионеры будут защищать свои права через Европейский суд по правам человека, скорее всего, решение будет такое же, как в случае с Сербией: там государство обязали выплачивать пенсии на территории Косово. В случае с Украиной у правительства нет юридических оснований не платить своим гражданам заработанную пенсию, которая по закону и по Конституции является их собственностью, отмечают эксперты.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)

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