Яким має бути міністерство у справах ветеранів?

Київ – За більш як чотири роки військової агресії Росії проти України близько 4 відсотків населення України (понад півтора мільйони осіб) брали участь в обороні країни, понад 330 тисяч осіб отримали відповідний статус. Тож на порядку денному для України – створити міністерство у справах ветеранів, наголосив президент Петро Порошенко, і назвав створення такого міністерства «одним із першочергових завдань, яке ми маємо виконати». На сьогодні зрозуміло: міністерство буде створене, адже у березні Верховна Рада України ухвалила відповідне рішення, але дискусії, яким має бути «мінВЕТ» і чи взагалі така установа потрібна, - не вщухають дотепер.

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Одним із ініціаторів створення єдиного державного управлінського органу, який має забезпечити соціальну і медичну реабілітацію, соціальний захист учасників (ветеранів) бойових дій, став голова парламентського комітету у справах ветеранів, учасників бойових дій Олександр Третьяков.

За його словами, Верховна Рада ухвалила кілька десятків законів, які покликані регулювати соціальну та медичну реабілітацію і соціальний захист ветеранів та їхніх родин. Згідно з законодавством, близько тридцяти міністерств, відомств, органів місцевого самоврядування ділять зараз між собою повноваження. Як наслідок, вирішення нагальних питань може застрягти в численних владних коридорах, – тож необхідно створити централізований орган, який би працював комплексно, і таким органом має стати міністерство у справах ветеранів каже Третьяков.

З його ініціативи Верховна Рада звернулась до уряду щодо створення міністерства у справах ветеранів; Кабінет міністрів підтримав ініціативу парламентарів.

Далі до справи створення міністерства ветеранів долучились ветеранські та волонтерські організації, які у рамках міжвідомчої робочої групи (створена наприкінці березня) напрацьовують пропозиції для уряду щодо утворення нового міністерства. Як розповіла Радіо Свобода голова громадської правозахисної організації «Юридична сотня» Леся Василенко, група працює за кількома напрямками, а також відвідує різні міста країни, щоб зорієнтуватись у ситуації зі захистом ветеранів на місцях і зрозуміти, яким саме ветерани і місцева влада бачать майбутнє міністерства ветеранів.

Ми провели близько двохсот консультацій із ветеранськими спілками та тими, хто надає ветеранам послуги

«Група працює за чотирма напрямками: соціальна підтримка ветеранів; медичне забезпечення ветеранів; вшанування пам’яті захисників, формування образу ветерана та взаємодія з громадськістю; розробка структури та напрямків діяльності майбутнього Міністерства. Ми провели близько двохсот консультацій із ветеранськими спілками та тими, хто надає ветеранам послуги», – деталізує Василенко.

Ветерани АТО: у цільовому міністерстві мають працювати ветерани

Серед ветеранів бойових дій, з якими спілкувалось Радіо Свобода, більшість виступає за створення міністерства ветеранів, але з умовою, що у ньому працюватимуть не лише чиновники, а й ветерани. Такої думки дотримується, зокрема, ветеран АТО, боєць Добровольчого українського корпусу (Правий сектор) Олександр Савченко.

І це може спричинити конфлікт між владою та ветеранами

«Таке міністерство потрібне, але воно має бути сформоване з ветеранів (не менше ніж 90 відсотків персоналу, як на мене!), інакше це міністерство буде звичайною чиновницькою установою, чий персонал навряд чи зможе знайти спільну мову з ветеранами. І це може спричинити конфлікт між владою та ветеранами», – пояснив доброволець в інтерв’ю для Радіо Свобода.

Про обов’язкову присутність у складі «Мінвет» (таку абревіатуру вже вигадали до ще не створеного міністерства) учасників бойових дій каже і військовий психолог Андрій Козінчук: хто, як не вони, знають проблему «зсередини» і розуміють тих, хто також пройшов пекло війни, наголошує фахівець.

Міністерство у справах ветеранів, яке планують створити в Україні, повинно мати договір з освітніми закладами, щоб готувати ветеранів до роботи з побратимами у складі Мінвет

«Міністерство у справах ветеранів, яке планують створити в Україні, повинно мати договір з освітніми закладами, щоб готувати ветеранів до роботи з побратимами у складі Мінвет, – там також має працювати принцип «рівний рівному», – зазначив Козінчук у розмові з Радіо Свобода.

Луганчанин, учасник бойових дій на Сході України, боєць батальйону «Айдар» Микола Греков вважає, що Мінвет має стати справді єдиним органом, який відповідатиме за виконання законодавства і програм із підтримки учасників бойових дій.

«Коли я три роки тому, разом із побратимами, пропонував створити міністерство у справах ветеранів, ми навіть готували відповідну юридичну базу, – на мене дивились, як на божевільного. А тепер кілька десятків міністерств і відомств відповідають за різні програми для ветеранів АТО, і у результаті ніхто ні за що не відповідає. Добре, що чиновники зрозуміли: потрібен єдиний державний орган, відповідальний за підтримку ветеранів бойових дій», – зазначив Греков у розмові з Радіо Свобода.

Учасники бойових дій також висловлюють побоювання, що керувати міністерством буде не людина, яка має необхідні знання і компетенцію, а «хтось із своїх, вигідних владі».