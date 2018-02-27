Чи потрібне Україні Міністерство в справах ветеранів?

Верховна Рада закликає уряд створити Міністерство в справах ветеранів. Воно має запрацювати на базі нинішньої Державної служби України в справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції. Зараз проблемами захисників України та їхніх родин займаються понад 20 відомств, а це створює хаос, кажуть депутати. Проте чи не виникне ще один неповороткий бюрократичний орган?

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Від 2014 року парламент ухвалив понад 30 законів, які так чи інакше регулюють соціальний захист ветеранів та їхніх родин. Але частина з них не діє, адже немає централізованого органу, який би працював комплексно, каже голова профільного комітету Олександр Третьяков.

Понад 20 міністерств, відомств, органів місцевого самоврядування ділять зараз між собою повноваження. Як наслідок, вирішення нагальних питань може застрягти в численних владних коридорах.

«Вивчаючи міжнародний досвід, ми переконалися, що Україні потрібно створити», – сказав Третьяков.

Міністерство пропонують створити на базі Державної служби України в справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, що працює від 2014 року. Заступник голови цього відомства В’ячеслав Марченко висловив свою підтримку ідеї.

Зараз профільна служба координує соціальний захист ветеранів війни та учасників АТО, надає пільги, допомагає військовим адаптовуватись, збирає про них інформацію для санітарного лікування, реабілітації та надання житла, організовує присвоєння статусу інваліда АТО й учасника бойових дій, шукає зниклих.

А новостворене міністерство має працювати за новою схемою: не «для ветеранів», а «з ветеранів», каже голова комітету з питань охорони здоров’я Ольга Богомолець. У перспективі воно повинне координувати багато ветеранських центрів, розкиданих Україною, додає вона.

«Тільки ця розгалужена мережа ветеранських центрів дозволить зменшити кількість суїцидів, насильства у родині, навіть засуджених за злочини. Все те, що було в інших країнах, і це єдиний вихід, допомога «рівний рівному», – каже Богомолець.

Щоправда, багато хто з депутатів утримався і не голосував за створення нового міністерства. Їхнє головне побоювання: це додасть ще одну бюрократичну інституцію, що розростатиметься десятками нових чиновників.

Уряд уже створив Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та Міністерство інформаційної політики, ефективність яких себе не виправдала, каже депутат від «Самопомочі» Роман Семенуха.

«Світова практика говорить, що в окремих розвинених країнах справді є міністерство у справах ветеранів. Так є, наприклад, у Сполучених Штатах, які ми часто згадуємо. Але тут підміна понять. Бо, насамперед, міністерство має займатись не пільгами, що також є складовою частиною соціальної політики. А міністерства відповідні в провідних країнах займаються створенням культу поваги до військовослужбовця, до воїна», – говорить Семенуха.

І для того, щоб вирішити питання пенсій військовослужбовцям чи видати їм обіцяне житло, не потрібно створювати окремого органу, достатньо, щоб ті, що є, ефективно працювали, додає він.

Зміни для ветеранів

Окрім питання щодо нового міністерства Верховна Рада 27 лютого виділила державну цільову підтримку для професійно-технічної та вищої освіти всім категоріям учасників бойових дій та їхнім дітям.

А також учасникам АТО, які отримали інвалідність чи контузію, можуть незабаром дати одноразову грошову виплату на власний бізнес. Таку ж допомогу отримуватимуть родини тих, хто помер упродовж року після звільнення, якщо смерть настала в результаті поранення, контузії чи інших захворювань. Ці два законопроекти ще повинні пройти друге читання.

Також парламент пропонує не враховувати до терміну відпустки час, який військові витрачають на дорогу додому чи іншого місця відпочинку. Остаточне рішення цього питання ще попереду.

«Наприклад, коли військовослужбовець, який виконує завдання в зоні АТО, отримує короткотермінову відпустку на десять діб, йому лише на дорогу додому та повернення до своєї військової частини потрібно від двох до чотирьох діб. Відповідно, відпочиває він лише шість діб. Ми пропонуємо цим законопроектом враховувати час, який відводиться на дорогу, щоб він не включався до терміну відпустки», – сказав депутат «Народного Фронту» Дмитро Тимчук.

Хода ветеранів за пенсії

Поки Верховна Рада голосувала й дискутувала, активісти ветеранських організацій різних силових органів перекрили рух транспорту в районі Бессарабської площі в центрі Києва. Вони вимагали перегляду пенсій.

Раніше міністр соціальної політики Андрій Рева заявляв, що залежно від фінансових можливостей Пенсійного фонду України пенсії українських військовослужбовців поетапно зростатимуть. Прогнозують, що зрештою вони збільшаться вдвічі і стосуватимуться 498 тисяч військових пенсіонерів.

Окрім цього, у наметовому містечку «Руху нових сил» під стінами Верховної Ради, куди, зрештою, дійшла хода ветеранів, відбулась сутичка. За даними поліції, мітингарі принесли покришки й хотіли їх підпалити, кидали каміння та пляшки із запалювальною сумішшю в бік правоохоронців. Дев’ять осіб затримано, 14 силовиків постраждали.

​За даними правоохоронців, біля Верховної Ради 27 лютого відбуваються «масові заходи, згідно з раніше поданими заявками». І речник Нацполіції України Ярослав Тракало не уточнив, до якого з мітингів належали ті, котрі спровокували сутички.