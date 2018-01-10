Українські ветерани вимагають в уряду не блокувати виділення їм землі

Спростити механізм виділення землі ветеранам української воєнної операції на Донбасі, який нині фактично не працює, вимагають понад сто активістів та ветеранів Збройних сил та добровольчих батальйонів, які вийшли на протест під стіни Кабінету міністрів. Вони звинувачують уряд та органи місцевої влади в тому, що вони «перекидають проблему одне на одного», і в підсумку ветеран не може отримати ділянку ніде у своїй області. У Мінсоцполітики та у Державній службі з питань ветеранів запевняють, що проблемну постанову змінять найближчим часом, і виділення землі українським воякам продовжиться.

У Києві біля будівлі Кабміну близько ста активістів та учасників бойових дій на Донбасі протестували з вимогою спростити механізм надання землі ветеранам української воєнної операції на Донбасі.

Учасники пікету стверджують: після того, як уряд змінив порядок обігу сільськогосподарських земель, у більшості областей повністю припинився процес виділення землі ветеранам та родинам загиблих бійців. За їхніми словами, майже не рухаються навіть черги на землю для родин загиблих військових.

«У Києві землі для нас немає взагалі. Але і в Київській області отримати її дуже проблематично. Я подавав заяви чотири рази. На момент подачі заяви земельні ділянки були, а коли я приходив отримувати землю – зникали! При цьому родини урядовців мають по декілька ділянок, отриманих безкоштовно, в тому числі в Києві», – розповів Радіо Свобода Микола, один із протестувальників, боєць 12-го Київського окремого мотопіхотного батальйону.

Минулорічна постанова фактично заблокувала виділення землі

Один з організаторів протесту, голова об’єднання учасників АТО «Українці – разом» Руслан Руденко заявив під час мітингу, що уряд має якнайшвидше ухвалити зміни до своєї минулорічної постанови, яка фактично заблокувала виділення землі ветеранам.

«У червні Кабмін ухвалив постанову номер 413, яка заблокувала можливість вільного отримання учасниками АТО земельних ділянок. Надання землі прив’язане до проведення земельних аукціонів – а вони майже не відбуваються. Ми вийшли на протест проти цього рішення – без партійної символіки, без жодного політика. Бо лише ми, ветерани, разом можемо відстояти свої права», – закликає активіст.

Він наголошує, що в разі відмови Кабміну врахувати земельні інтереси ветеранів протести лише посилюватимуться.

На думку протестувальників, Верховна Рада також має відмовитися від ухвалення президентського законопроекту номер 7363 та інших документів, які, на їхню думку, можуть додатково ускладнити отримання ветеранами земельних ділянок.

Руслан Руденко уточнив, що напередодні він з однодумцями зустрічався з представниками Мінсоцполітики, які пообіцяли їм змінити процедуру виділення землі ветеранам під час найближчого засідання уряду 11 січня. Проте активіст не виключає, що посадовці можуть не виконати обіцянок, зокрема й тому, що у порядку денному урядового засідання цього питання наразі немає.

Кабінет міністрів у червні 2017 року схвалив постанову № 413, яка запроваджує Стратегію управління землями сільськогосподарського призначення. Одна з норм Стратегії передбачає, що місцевий орган Держгеокадастру має право безоплатно передавати державні земельні ділянки у приватну власність громадянам, лише якщо їхня сумарна площа не перевищує 25% від площі ділянок, які продали з аукціону у попередньому кварталі.

Один з пунктів Стратегії передбачає, що учасники бойових дій на Донбасі мають першочергове право на безкоштовні земельні ділянки сільськогосподарського призначення. Проте, як стверджують учасники протесту, місцева влада після ухвалення постанови № 413 майже не виділяє землю ані ветеранам, ані навіть родинам загиблих бійців, через те, що земельні аукціони практично не відбуваються.

Зміни до постанови вже погоджені, скоро мали б ухвалити

Зміни до постанови номер 413, які мають розблокувати надання землі українським воїнам, вже погоджені, тож їх має ухвалити найближче засідання уряду, запевнив Радіо Свобода заступник начальника відділу з питань надання пільг та житлового забезпечення Державної служби у справах ветеранів війни та учасників АТО Олег Медведчук.

«Безумовно, запровадження змін, які пропонують (ветерани бойових дій на Донбасі – ред.) до урядової постанови номер 413, спростить надання землі сільськогосподарського призначення (ділянок для особистого селянського господарства) ветеранам АТО. Постанова діє з червня, і в ній зазначена формула, за якою кількість землі, яку можуть надати безоплатно, залежить від площ, проданих на аукціонах. Безоплатно надана земля має становити 25% від обсягу, який був проданий. Зміни, які пропонуються, передбачають, що така формула застосовуватиметься до всіх охочих отримати землю, окрім учасників АТО, відповідно до законодавства про статус ветеранів війни», – стверджує посадовець.

Він припускає, що уряд ухвалить ці зміни вже цього тижня.

Від початку бойових дій на Донбасі і до кінця 2017 року українські вояки та ветерани воєнної операції на сході держави до отримали близько 105 тисяч земельних ділянок різного розміру та цільового призначення – таку статистику наводять у Державній службі у справах ветеранів війни та учасників АТО, посилаючись на статистику Держгеокадастру.

Між тим, у соцмережах з’являються числення повідомлення про те, що українським воякам або відмовляють у наданні землі, або виділяють її на сміттєзвалищах та на інших непридатних для використання територіях.