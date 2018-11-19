Нові «бригади» з екс-бійців

Майже сто днів минуло з моменту нападу на Катерину Гандзюк. Її облили сірчаною кислотою. Херсонська активістка і чиновниця місцевої міської ради померла 4 листопада в київській лікарні. За цей час так і не назвали імен замовників вбивства. Під тиском громадськості правоохоронні органи встановили шістьох підозрюваних в причетності до нападу на Гандзюк. П'ятеро з них - добровольці, які воювали на Донбасі. Як в центрі цього злочину опинилися ветерани? І чому люди, які пройшли війну, все частіше стають героями кримінальної хроніки?