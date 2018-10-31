У Запоріжжі відкрили пам’ятну дошку грузинському добровольцю, що загинув на Донбасі

У Запоріжжі відкрили пам’ятну дошку бійцю 57-ї бригади, грузинському добровольцю Гіоргі Саралідзе (позивний Гюрза-2), що загинув восени 2017 року під час війни на Донбасі. Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода.

Знак встановлено на будинку, де мешкав військовий з дружиною. Вшанувати його пам'ять прийшли ветерани війни на Донбасі та волонтери. Ініціаторами встановлення пам’ятної дошки виступили бойові побратими Саралідзе.

«Сьогодні річниця загибелі Гіоргі Саралідзе, грузинського добровольця, що відправився в Україну, аби захищати українців, державу українську, ділився досвідом своєї боротьби, коли Росія напала на Грузію, і який, на жаль, загинув під час бойових дій на сході країни. Він був «азовцем», – розповів ветеран війни на Донбасі Максим Зайченко.

Саралідзе – підполковник грузинської армії, учасник російсько-грузинської війни 2008 року. З початком війни на Донбасі «Гюрза-2» приїхав до України, де став добровольцем батальйону «Азов». У 2015 році він був тяжко поранений під час боїв у Широкиному. Згодом служив у командиром розвідувального взводу у 92-й та у 57-й бригаді. Він загинув 31 жовтня 2017 року під час військової розвідки внаслідок обстрілу бойовиками опорного пункту неподалік Опитного на Донеччині.

Похований Гіоргі Саралідзе на запорізькому цвинтарі святого Миколая. У загиблого залишилася дружина, що живе у Запоріжжі.