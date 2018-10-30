Двоє українських військових поранені на Донбасі 30 жовтня – штаб

Двоє українських військових поранені на Донбасі під час бойових дій 30 жовтня, інформує штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

Згідно з повідомленням, підтримувані Росією бойовики здійснили дев’ять обстрілів.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українську армію в обстрілі населеного пункту Старомихайлівка, унаслідок чого були пошкоджені сім будинків. Бойовики «ЛНР» не повідомляють про бойові дії 30 жовтня.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.