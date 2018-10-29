У штабі операції Об’єднаних сил повідомили про перебіг бойових дій на Донбасі за день

Упродовж поточної доби на Донбасі бойовики сім разів обстріляли позиції українських військових, зафіксовано ще один випадок ведення вогню по ділянці місцевості неподалік Красногорівки. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Противник вів прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Найбільшу активність ворога зафіксовано поблизу Лебединського, де він здійснив два обстріли позицій військ, що обороняються», – ідеться у повідомленні.

У ході бойових дій жоден військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил не постраждав, зазначили у штабі.

У підтримуваному Росією збройному угрупованні «ДНР», що захопило частину Донецької області і визнане в Україні незаконним і терористичним, заявили, що українські військові з допомогою безпілотного апарату нанесли удар по Старомихайлівці, через що там загорівся будинок. «О 14:25 в напрямку пожежних, що прибули для ліквідації загоряння був відкритий вогонь з боку ВСУ із застосуванням АГС. На даний момент пожежники не можуть приступити до ліквідації пожежі через безперервні обстріли», – ідеться у повідомленні.

Про втрати в угрупованні нічого не згадують.

В аналогічному угрупованні «ЛНР», що діє на частині Луганщини, своїх заяв про становище на фронті протягом дня не робили.

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Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 серпня, цього разу у зв’язку з початком навчального року. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Це була вже принаймні п’ята спроба домовитися про перемир’я лише за 2018 рік. Припинення вогню й раніше проголошувалися як безстрокові, але сторони відразу звинувачували одна одну в порушеннях. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину і посилаються на провокації противників.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.