Миротворці на Донбасі: як це буде?

Українське міністерство з питань тимчасово окупованих територій представило своє бачення миротворчої місії на Донбасі. Світовий досвід таких операцій там аналізували кілька років. І хоча схема все ще у процесі розробки, аналітики підраховують, що залучення миротворчої місії ООН на Донбас може стати однією із найдорожчих. Водночас згідно з опитуванням Центру Разумкова, більшість українців підтримують введення миротворчої місії на Донбасі. Який сценарій обрали у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій і чи зсунеться тепер питання миротворців на Донбасі з мертвої точки? Розбирались журналісти спеціального проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

Українська схема розміщення миротворців включає 3 напрямки – військовий, поліцейський і цивільний. На чолі – Міжнародна перехідна адміністрація, як під час миротворчої місії в Хорватії, в 90-х роках минулого століття.

«Вони на себе беруть функції держави – не силові, не міністерства внутрішніх справ, не міністерства оборони. А саме держави. Для більшої візуалізації, наприклад, Департамент охорони здоров'я району. Його може очолювати представник ООН. А всі решта працівники можуть бути місцеві», – пояснює заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій України Георгій Тука.

У міністерстві з питань тимчасово окупованих територій України уточнюють – схема все ще допрацьовується і остаточне рішення про її майбутнє має прийняти українська Рада національної безпеки і оборони, а також президент. Експерти вбачають в ній принаймні один серйозний недолік – потрібно приділити увагу перехідній юстиції, яка буде діяти під час роботи перехідної адміністрації.

«Абсолютна більшість людей там, за лінією розмежування, в силу місцевої пропаганди і російської можуть думати, що як тільки, наприклад, завтра туди повертається повністю Україна, то щодо багатьох з них починаються переслідування позови, ще щось. Що насправді не так. Будуть тільки кілька виключень – питання військових злочинів, злочинів проти людяності», – додає директор «Інституту глобальних трансформацій» Олексій Семеній.

«Відштовхуємося щонайменше від мільярда доларів на цю місію» – Шелест

Таких місій ніколи не було в ООН. Важко уявити, які країни готові надати таку кількість персоналу

Зараз «блакитних шоломів» у світі трохи більше ста тисяч на чотирнадцять миротворчих операцій. А на Донбасі хочуть задіяти не менше 25 тисяч миротворців-військових плюс від п'яти до десяти тисяч поліцейських. І цивільний персонал. Усі повинні представляти нейтральні країни.

«Таких місій ніколи не було в ООН. Важко уявити, як це будуть адмініструвати і які країни будуть готові надати таку кількість персоналу. На сьогодні найбільший персонал, 8 тисяч, пропонує Китай. Найбільші зараз є в Індії та Пакистані. А європейські країни максимум, якщо я не помиляюся – Франція і Німеччина по 800 миротворців», – розповідає членкиня правління аналітичного центру в сфері зовнішньої політики і міжнародної безпеки «Рада зовнішньої політики «Українська призма» Ганна Шелест.

Нині ООН витрачає близько 7 мільярдів доларів на рік на підтримку миру. Можлива місія на Донбасі суттєво збільшить цю суму.

«Найбільша місія минулого року мала бюджет 1 мійльярд доларів. А вона за складом менша, ніж хоче наш МінТОТ. Ми вже відштовхуємося щонайменше від мільярда доларів на цю місію. Тому що дуже багато, в першу чергу, це зарплата і логістика», – продовжує Галина Шелест.

Усі ці цифри відносні до того моменту, коли на Донбасі відпрацює моніторингова місія. Це – необхідний елемент для проведення миротворчої місії. Комісія оцінює скільки потрібно миротворців, які спеціалісти необхідні, формує бюджет. У міністерстві з питань тимчасово окупованих територій кажуть, що на це може піти півроку.

Путін не надасть такого подарунку. Він діє в режимі «ні війни, ні миру»

«Здебільшого, це фахові дипломати з багаторічним досвідом з різних країн. З'ясовуючи певні болючі точки, наприклад, з точки зору екології, з точки зору інфраструктури. Після цього вони починають збирати інформацію про кількість і місцерозташування незаконних збройних формувань. Про настрої, пануючі як в суспільстві, так і всередині збройних формувань», – пояснює заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій України Георгій Тука.

Більшість українців підтримують миротворчу місію на Донбасі – Центр Разумкова

За даними Центру Разумкова, майже 60% українців підтримують миротворчу місію ООН на тимчасово окупованих територіях Донбасу. Одночасно на лінії фронту і на українсько-російському кордоні. Думку угрупувань бойовиків «ЛНР» і «ДНР» щодо введення «блакитних шоломів» більшість опитаних знати не хоче.

«У будь-якому випадку, до президентських, а швидше за все, до парламентських виборів, навряд чи щось може радикальне статися у цьому напрямку. Тому що президент Росії нинішній українскій владі такий подарунок не надасть. Діє в режимі «ні війни, ні миру», – зауважує керівник програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки Центру Разумкова Михайло Пашков.

Введення миротворців усе ще залежить від Росії. Без її голосу в Раді безпеки ООН цього рішення не приймуть. Утім, як кажуть експерти, наявність схеми показує, чого хоче від «блакитних шоломів» Україна.

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