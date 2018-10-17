Донбас: миротворча місія (не)здійсненна

Від 20 до 45 тисяч озброєних миротворців з нейтральних держав, які мають доступ до всієї окупованої частини Донбасу, включно з ділянкою українсько-російського кордону яку нині не контролює Україна, та які наділені допуском до усіх місць розміщення зброї і військової техніки на непідконтрольній Україні території. Такою хочуть бачити миротворчу місію під егідою ООН українські експерти. Але вони визнають: без компромісів з боку Росії розпочати миротворчу місію на Донбасі нереально.

Чи має перспективи ініціатива України ввести на Донбас миротворців, 17 жовтня у Києві обговорювали міжнародні експерти з ініціативи Центру «Нова Європа».

Якщо у місії будуть представники таких країн, як Білорусь і Казахстан, які перебувають в одному безпековому союзі з Росією, – то ми пропонуватимемо ввести до складу місії представників країн – сусідів України, які є членами НАТО, наприклад, Польщі

Надзвичайний і повноважний посол, представник України у політичній групі Тристоронньої контактної групи у Мінську Олександр Моцик висловив свої спостереження: росіяни не налаштовані на якийсь прогрес у врегулюванні ситуації на українському сході. Головна мета Росії – дочекатися виборів в Україні, максимально дестабілізуючи ситуацію, зауважує дипломат. Щодо розміщення і функціонування миротворців на Донбасі, якщо до цього дійде, представник України нагадав: Україна, США, Німеччина і Франція мають спільну позицію у питанні розгортання миротворчих сил на Донбасі.

«Наша позиція така: миротворці повинні отримати доступ до усіх місць розміщення зброї і військової техніки на непідконтрольній Україні території. Щодо складу місії, то у ній мають бути представлені нейтральні держави, такі як Фінляндія, Швеція чи Австрія. У разі, якщо у місії будуть представники таких країн, як Білорусь і Казахстан, які перебувають в одному безпековому союзі з Росією, – то ми пропонуватимемо ввести до складу місії представників країн – сусідів України, які є членами НАТО, наприклад, Польщі», – додав Моцик.

Провідний експерт Центру міжнародного співробітництва Нью-Йоркського університету Річард Гован у своєму виступі зазначив: говорити про склад місії на сьогодні зарано, оскільки триває складний переговорний процес довкола її формування та визначення повноважень. Експерт пов’язує це з тим, що російська агресія проти України перестала бути «топ-проблемою» для Євросоюзу, переговори за участю України і Росії у різни форматах («Нормандська четвірка», «Мінський формат») тягнуться роками без помітних результатів, а бойові дії на Донбасі тривають.

«Сама по собі миротворча місія не розв’яже конфлікту на Донбасі, але вона могли би сприяти активізації Мінського процесу. На сьогодні, як на мене, розміщення миротворців на Донбасі неможливе, оскільки сторони конфлікту не знайшли спільних знаменників, – а для введення миротворців на певну територію мають бути досягнуті і виконуватись усіма сторонами такі домовленості, як виведення зброї, повне припинення вогню, налагодження економічних і гуманітарних контактів, тобто, нормалізація життя мирного населення», – вважає фахівець – автор доповіді «Чи може ООН об’єднати Україну?».

Нідерландський дипломат, колишній Спеціальний координатор ООН з мирного процесу на Близькому Сході Роберт Серрі на дискусіях у Києві представив нову доповідь про миротворчу місію ООН на Донбасі. Але до введення миротворців ще далеко, і перспективи цього доволі розпливчасті, визнає експерт: на Донбасі тривають бої, Росія далі підтримує незаконні «республіки» і не схоже, що Кремль готовий виводити з Донбасу своїх військових і техніку.

Миротворчі ООН – це ще не мир, але вже не війна – Порошенко

Влада в Україні сподівається, що раніше чи пізніше. Але питання щодо розгортання миротворчої місії на Донбасі буде вирішено позитивно і за тим сценарієм, який пропонує Кив та який підтримують Німеччина, США і Франція.

Миротворці ООН на всій території окупованого Донбасу з виходом на неконтрольовану ділянку українсько-російського кордону гарантують припинення активних бойових дій

«Миротворці ООН – це ще не мир, але вже не війна: миротворці ООН на всій території окупованого Донбасу з виходом на неконтрольовану ділянку українсько-російського кордону гарантують припинення активних бойових дій», – заявив президент Петро Порошенко у виступі на загальних зборах Національної академії правових наук.

Спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер в інтерв’ю телеканалу «Настоящее время» (спільний проект Радіо Свобода і Голосу Америки) наголосив, що все ще сподівається знайти з Москвою спільне рішення у питанні дислокації на підконтрольних бойовикам територіях миротворців ООН.

Допоки дипломати «розгортають» переговорний процес щодо миротворчої місії – на Донбасі далі точаться бої, гинуть люди і лінія розмежування все глибше вражає серця і свідомість тих, хто понад чотири роки живе у пеклі війни – «війни, яку Європа забуває», зауважують учасники нинішніх дискусій.