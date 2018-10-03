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Если украинскую модель миротворческой миссии ООН поддержат страны-союзники, России придется согласиться с консолидированным решением. Так сформулировало свою позицию Министерство по вопросам оккупированных территорий. Эксперты называют модель министерства грамотной, но настаивают: развернуть миссию даже в случае согласия России нужно будет как можно быстрее.

В очередной раз ввести миротворцев на Донбасс призвал президент Украины Петр Порошенко во время выступления в Генеральной ассамблее ООН 25 сентября этого года. По словам президента, присутствие международной военной миссии заставит Россию выполнять «минские соглашения» и может стать решающим фактором в остановке военных действий.

Также в конце сентября свое видение миротворческой миссии представил специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью «Эху Москвы». ​По его словам, специалистов для миротворческой миссии уже готовы предоставить Австрия, Беларусь, Сербия, Турция, Финляндия и Швеция. По словам Волкера, некоторые из этих стран традиционно воспринимаются как друзья России, которая, как постоянный член Совета безопасности ООН может наложить вето на решение про ввод миротворцев на Донбасс.

Основное противоречие в видении будущей миссии, по крайней мере, в публичном поле, – размещение международных сил безопасности. Украина и США настаивают на взятии под контроль оккупированной части Донбасса и неконтролируемой части границы с Россией, а Кремль – исключительно на охране миротворцами членов мониторинговой миссии ОБСЕ.

1 октября модель будущей миротворческой миссии представило Министерство по вопросам оккупированных территорий. По словам министра Вадима Черныша, если инициатива Украины будет совпадать с видением большинства стран и получит поддержку союзников, то у России не будет выхода.

«Путин сейчас уже сопротивляется – он начинает раздергивать союзников. Каждый раз он предлагает разные модели. Если мы остановимся на модели, которую мы обсудим со всеми союзниками, то, я думаю, нам дожать Россию дипломатическим путем будет совершенно возможно», – заявил Черныш в эфире телеканала «Прямой».

Украина выбрала модель миротворческой миссии

В Украине уже давно говорят о необходимости введения миротворческой миссии – с 2015 года. Год назад эта возможность обсуждалась с министром обороны США Джеймсом Мэттисом.

Если позиция России осталась практический такой же, то со стороны западных партнеров-членов Совета безопасности ООН отношение к миротворческой миссии стало более серьезным, говорит член правления совета по внешней политике «Украинская призма» Анна Шелест. Кроме того, сегодня Украина активно говорит о предпочтительной для нее модели миротворческой миссии, а не просто настаивает на привлечении международных наблюдателей как год назад.

Модель миссии, предложенная министерством, состоит из трех компонентов – полицейского, военного и гуманитарного, и такие составные части используются во всем мире, говорит эксперт. Функции полицейской части понятны, а вот по остальным есть вопросы.

«Например, не до конца понятно, как будет проводиться демилитаризация. Многие пункты требуют уточнения, например будут ли миротворцы охранять склады с оружием, которое было отведено согласно минским договоренностям. Если же говорить о гражданской компоненте плана, непонятно, как будут обеспечиваться сервисы и социальная помощь. Будет ли это делать временная администрация, или просто миротворческая миссия?» – говорит Шелест. Обычно этим миротворцы не занимаются, а только помогают местным органам власти. Также, как правило, восстановлением систем образования, здравоохранения и культуры занимается государство.

Возвращение внутренних переселенцев – также важная проблема, но для ее решения необходима, в первую очередь, политическая воля. Миротворцы же обычно только обеспечивает выполнение решений.

«Правильно звучит решение провести документацию и фиксацию – четыре года эта работа там фактически не велась. И для амнистии, и для международных судов, и для получения гуманитарной помощи – это очень важно», – подчеркнула Шелест.

Численность миссии должна быть около 50 тысяч человек​ – эксперт

По предложенной модели сразу видно, что в министерстве изучили проблематику, говорит эксперт центра Разумкова Алексей Мельник. Он и сам восемь месяцев работал в составе миротворческой миссии в Восточной Славонии (на границе Хорватии и Сербии). В министерстве предложили идеальную модель миротворческой миссии – со всеми необходимыми компонентами.

«Стоит обратить внимание, что некоторые политики и должностные лица делают заявления, которые демонстрируют недостаточное понимание сути миротворческой миссии. Например, говорили о том, что украинские силовые структуры будут где-то задействованы на той территории во время работы миротворческой миссии – это не отвечает сути и принципам, по которым работает миротворческая миссия», – заявил Мельник. Именно в нейтральности один из ключей к успеху миротворцев, подчеркнул эксперт. Необходимую численность миссии он оценивает примерно в 50 тысяч человек.

Мельник также подчеркнул: даже в случае успеха миротворцы не сдадут «под ключ» неподконтрольную сегодня территорию Донбасса. Их работа – это только часть стратегии по возврату территорий, которую он пока не видит. Более того, в случае принятия позитивного решения миссию развернуть нужно будет как можно скорее – в противном случае у тех, кто против миротворцев на Донбассе, будет много возможностей сорвать размещение международных сил, например активизировать боевые действия.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)