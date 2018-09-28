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28 Вересень 2018, Київ 23:52
Новини | Політика

Лавров в ООН говорив про «оонівську охорону місії ОБСЄ» і про «внутрішньоукраїнський конфлікт»

Сергій Лавров (на цьому фото він на засіданні Ради безпеки ООН 27 вересня 2018 року) веде лінію Москви проти повноцінної миротворчої операції ООН на окупованому Донбасі

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Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, який представляє свою країну на сесії Генеральної асамблеї ООН, у своєму виступі, говорячи про Україну, вкотре заявив, що Москва згодна лише надати «оонівську охорону» спостерігачам місії ОБСЄ.

Щодо можливості розгорнути на Донбасі повноцінну миротворчу місію ООН, якої домагаються Україна і її західні союзники і проти якої виступає Москва, Лавров сказав так: «Замість виконання мінських домовленостей, замість діалогу з Донецьком і Луганськом Київ тішить себе ілюзіями про введення на Донбас окупаційних сил за підтримки Заходу».

Він також традиційно твердив про нібито «зростання радикал-націоналізму і неофашизму в Україні» як «один із головних чинників затягнутого внутрішньоукраїнського конфлікту».

Росія прагне створити місію ООН на Донбасі в обмеженому форматі – тільки для охорони беззбройних працівників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Україна і Захід відкидають такий підхід, що означав би замороження нинішнього конфлікту, і домагаються створення місії, що взяла б під контроль усю окуповану частину українського Донбасу, включно з кордоном із Росією.

У Москві говорять про необхідність для Києва виконати обов’язки за мінськими домовленостями і йти на «прямий діалог із Донецьком і Луганськом», маючи на увазі підтримуваних Росією бойовиків на окупованій частині Донбасу. При цьому в Москві заявляють, що Росія не має ніяких обов’язків, бо, мовляв, не є стороною домовленостей. Тим часом усі три мінські домовленості уклали саме Україна, Росія і ОБСЄ, представники підтримуваних Росією сепаратистів підписалися під ними в неофіційному статусі. І Київ, і Захід наголошують, що переговори з бойовиками неможливі, бо ті є не стороною конфлікту, а лише представниками «окупаційних адміністрацій Росії», і діють за вказівками Росії – яка й є стороною російсько-українського конфлікту, хоча намагається представити свою агресію як «внутрішньоукраїнський конфлікт». У Росії ж прагнуть такого варіанту врегулювання конфлікту, який надав би підтримуваним і керованим Москвою проросійським сепаратистам на окупованій частині Донбасу вирішальний голос у визначенні внутрішньої і зовнішньої політики України.

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