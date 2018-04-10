Меркель нагадала Путіну про мінські домовленості

Канцлер Німеччини Анґела Меркель у телефонній розмові з президентом Росії Володимиром Путіним говорила, зокрема, про становище на сході України і необхідність виконати мінські домовленості про врегулювання в регіоні, повідомила 9 квітня прес-служба її уряду.

Зокрема, мовиться в повідомленні, обидві сторони висловили спільну позицію, що мінські домовленості мають бути виконані швидко і в повному обсязі. В першу чергу йдеться про припинення вогню, особливо останнє «Великоднє перемир’я», і повністю здійснити обмін затриманими.

Крім того, обговорювали і можливу місію ООН на Донбасі, а також газові відносини між Україною і Росією, повідомили в Берліні.

Меркель наголосила Путіну на необхідності продовжити спільну роботу в «нормандському форматі», повідомила прес-служба уряду Німеччини.

Інакше виклали зміст цієї розмови у Кремлі. Там заявили про безальтернативність тільки останньої з трьох мінських домовленостей, укладених у столиці Білорусі у 2014-му – на початку 2015 року, – так званого Мінського комплексу заходів.

А можливу миротворчу місію ООН, відповідно до лінії Москви, в повідомленні назвали «місією ООН для охорони спостерігачів ОБСЄ».

Також у Кремлі заявили, що Путін і Меркель домовилися продовжити спільну працю в «нормандському форматі» для врегулювання «внутрішньоукраїнського конфлікту» – так у Москві називають її гібридну агресію проти України на Донбасі, якої Росія офіційно не визнає.

А з газового питання, повідомила прес-служба російського президента, «підтверджена позиція Росії і Німеччини щодо реалізації значного взаємно вигідного проекту в газовій сфері – «Північного потоку-2».

Москва постійно наполягає на виконанні лише Мінського комплексу заходів – який, серед іншого, визначає, що повернення Україні контролю за її кордоном має стати останнім кроком у виконанні Росією цієї угоди. Київ наголошує, що Росія має виконати всі три мінські домовленості – які також передбачають негайне створення на непідконтрольній ділянці кордону зони безпеки під спостереженням ОБСЄ з обох боків кордону. Росія блокує всі спроби ОБСЄ встановити таку місію, розширивши мандат нинішньої спостережної місії, що працює лише у двох точках цього кордону і спостерігає тільки за кількомастами метрів кордону.

Крім того, в Москві говорять про необхідність для Києва виконати обов’язки за «Мінськом», але заявляють, що Росія не має ніяких обов’язків, бо, мовляв, не є стороною домовленостей. Усі три мінські домовленості уклали Україна, Росія і ОБСЄ, представники підтримуваних Росією сепаратистів підписалися під ними в неофіційному статусі.

Також Росія прагне створити місію ООН на Донбасі в обмеженому форматі – тільки для охорони беззбройних працівників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Україна і Захід, зокрема й Німеччина, відкидають такий підхід і домагаються створення місії, що взяла б під контроль усю окуповану частину українського Донбасу, включно з кордоном із Росією.

А щодо зустрічей у «нормандському форматі», в Міністерстві закордонних справ Росії днями заявляли, що наразі таких зустрічей не заплановано ні на якому рівні.

Розмова відбулася напередодні візиту до Німеччини президента України Петра Порошенка, який уже прибув до Берліна. Там, як повідомляв його прес-секретар, на 10 квітня запланована його зустріч із Анґелою Меркель. В адміністрації українського президента повідомляли, що Порошенко обговорить із Меркель запровадження миротворчої місії ООН на Донбасі.

Також, як очікують, керівники обговорять російський проект газопроводу «Північний потік-2», що його наразі підтримує уряд Німеччини, але різко критикують Україна, низка країн Європейського союзу, керівні органи ЄС – Європейська комісія і Європейський парламент, – а також США. Проект «Північний потік-2» має постачати газ із родовищ на півночі Росії безпосередньо до Німеччини дном Балтійського моря, оминаючи традиційні транзитні маршрути через Україну і Словаччину. Критики вважають, що, на відміну від першої черги, вже наявного газогону «Північний потік», планована друга не має економічного обґрунтування і є суто політичним проектом Кремля, що має на меті збільшити залежність Європи від російського газу.

Крім того, за деякими повідомленнями, у травні може відбутися саміт керівників трьох країн «нормандського формату» – України, Німеччини і Франції – в німецькому місті Аахені без участі президента Росії.