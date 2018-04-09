Порошенко розпочав візит до Німеччини

Президент України Петро Порошенко розпочав робочий візит до Німеччини, повідомив його речник Святослав Цеголко у Twitter.

«Президент прибув до Берліна з робочим візитом. Це перший візит іноземного лідера до Німеччини після формування коаліції в цій країні», – написав Цеголко.

В анонсі події на сайті Адміністрації президента йдеться, що Порошенко планує двосторонні переговори з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмайєром, канцлером Ангелою Меркель та міністром закордонних справ Гайко Маасом.

1 квітня в АП повідомляли, що Порошенко планує обговорити з Меркель питання запровадження миротворчої місії ООН на Донбасі.