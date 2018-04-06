АП: Порошенко їде в Берлін на запрошення Меркель

Президент України Петро Порошенко 10 квітня їде з візитом у Німеччину – на запрошення канцлера Анґели Меркель, повідомляє прес-служба голови держави.

За повідомленням, на час візиту заплановані двосторонні переговори з президентом Франком-Вальтером Штайнмайєром, канцлером Анґелою Меркель, президентом Бундестагу Вольфґанґом Шойбле і міністром закордонних справ Гайко Маасом.

«Президент України Петро Порошенко стане одним із перших іноземних лідерів, який перебуватиме з візитом у Берліні після формування нового уряду і переобрання Анґели Меркель канцлером», – заявляють у прес-службі українського президента.

Зустріч Порошенка і Меркель буде першою після того, як Меркель склала присягу канцлера Німеччини на четвертий термін.

Меркель виступає за деокупацію Кримського півострова, який Росія анексувала у 2014 році, і врегулювання конфлікту на Донбасі.

Раніше перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що Петро Порошенко на зустрічі з німецьким канцлером порушуватиме питання утримуваних Росією громадян України і посилення солідарності європейських партнерів у цьому питанні.