В МЗС Росії виступили з заявою щодо зустрічі «нормандської четвірки»

У Міністерстві закордонних справ Росії виступили з заявою щодо можливих зустрічей «нормандської четвірки» щодо врегулювання на окупованій частині Донбасу.

Як заявив директор департаменту загальноєвропейської співпраці МЗС Росії Андрій Келін російському агентству «ТАСС», наразі таких зустрічей не заплановано ні на якому рівні – ні міністрів, ні політдиректорів МЗС.

«Тим більше в нинішній значно зіпсованій атмосфері я не дуже уявляю, про що могли б говорити учасники «нормандського формату», – додав він.

Але при цьому Келін сказав, що «на робочому рівні, на рівні помічників президентів, робота триває», бо «необхідно узгодити дорожню карту виконання мінських домовленостей».

Келін також наголосив, що «нормандського формату» без Росії не може бути «за визначенням», коментуючи повідомлення, що у травні може відбутися саміт керівників трьох країн цього формату – України, Німеччини і Франції – в німецькому місті Аахені без участі президента Росії.

За його словами, «автором чуток про якусь тристоронню зустріч» є президент України Петро Порошенко, а «нам про це нічого не відомо».

Про можливість такої зустрічі керівників трьох держав із посиланням на «інформовані джерела в Києві», наближені до адміністрації президента і до МЗС України, повідомило 2 квітня російське видання «Коммерсант».

Зустріч у «нормандському форматі» на рівні міністрів закордонних справ чотирьох країн попередньо планувалася під час безпекової конференції в Мюнхені в лютому, але вона зірвалася через зміни планів кількох учасників.