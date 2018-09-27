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Миротворцы на Донбассе станут главной темой, которую президент Украины Петр Порошенко обсудил во время 73-й сессии Генассамблеи ООН. По его словам, согласие на введение миссии дали все постоянные члены Совбеза ООН, кроме России. Можно ли обойти вето Москвы? Как можно реформировать ООН, и почему этого не происходит? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорили политолог, директор Киевского института мирных исследований Андрей Мишин и экс-посол Украины в США, один из членов рабочей группы по реформированию Совбеза ООН в начале 1990-х годов Александр Моцик.

– Президент Украины Петр Порошенко в свежих комментариях в прессе по выступлению в Генассамблее ООН о введении миротворческой миссии на Донбассе сказал:

«Обеспечить компонент по безопасности Минских договоренностей наиболее реальным шагом есть введение миротворческой миссии. Не какой-то экзотической, миротворцы не должны быть эскорт-сервисом вдоль линии соприкосновения. Мы не должны иметь какие-то обрезанные полномочия. Миротворцы имеют право разоружать незаконные вооруженные формирования, должны обеспечить отсутствие иностранных войск на оккупированной территории. Мы можем говорить, что обязательным компонентом должно быть присутствие миротворцев на неконтролируемом участке украинско-российской границы, чтобы остановить инфильтрацию российских войск и российских боеприпасов, топлива и военной техники на территорию Украины. По большинству других позиций можно вести открытый диалог и поиск компромиссов. Функциональных этапов, а не географических; стран, которые будут принимать участие в составе миротворческой миссии. Но ключевая позиция, как можно скорее перейти к субстантивной дискуссии, дискуссии по сути относительно миротворческой миссии».

Андрей, вынесение вопроса о миротворческой миссии на Совбез ООН, результат немного предсказуем?

Андрей Мишин: Порошенко привычно лукавит. То, что он говорит, противоречит теории и практике урегулирования международных конфликтов и той резолюции, которую он принял по Минским соглашениям.

Реформировать ООН нельзя, провести для Украины сегодня выгодный документ практически невозможно

Есть универсальная международная организация – ООН. Реформировать ООН нельзя, провести для Украины сегодня выгодный документ практически невозможно. ООН с самого начала можно только модернизировать, при чем не много, в соответствии основополагающего принципа ООН – равноправие. Вместо него последние 20 лет, особенно последние выступления Дональда Трампа, Эммануэля Макрона, предлагается заменить равноправие на принцип справедливости.

Все универсальные международные организации создавались после мировых войн. После Первой мировой войны победители создали Лигу наций. После Второй мировой войны пять победителей стали фундаторами ООН, постоянные члены нынешнего Совбеза. Значит надо, чтобы была новая мировая война, которую кто-то бы из этих членов проиграл. Тогда можно проводить принцип справедливости со стороны новых победителей.

По американской теории гибридная война началась 11 сентября 2001 года, как борьба с международным терроризмом, но на самом деле за энергоресурсы. Даже своих союзников критиковал Трамп. Она отличается участием частных армий, как у России в Сирии, отличается большой фрагментацией киберсоставляющей. В этой войне сегодня США и их союзники не могут прям принудить к капитуляции Российскую Федерацию. Поэтому через ООН идет попытка что-то изменить.

С одной стороны, ООН достаточно эффективна как платформа, где Украина всегда может выставить свое мнение и этим сегодня нужно пользоваться.

Но инициативы у Украины нет, все диктует наш основной партнер – США. И в этих рамках мы выступаем как пострадавшая сторона, не более.

На мой взгляд, вопрос Азовского моря изменит поездку Петра Порошенко. Конечно, его выступление мобилизует наших партнеров и усилит позицию США.​

Больше в материале: Президент Порошенко выступил на 73-й сессии Генассамблеи ООН ​

– Вы сказали, что модернизирование ООН возможно только после мирового конфликта, как это случалось раньше. Человечество с тех времен не поменялось?

Миротворческие миссии далеко не всегда были успешны, кроме корейского конфликта в 1953 году, тогда Советский Союз не был на заседании

Андрей Мишин: Я говорил о консервативной теории, которую при написании стратегии национальной безопасности США используют американские политологи.

Что считать мировой войной? На взгляд американских политологов война началась 11 сентября 2001 года и сейчас идет ее достаточно активная фаза. Это современная война. Но и в данном случае приз уже сейчас пытаются выиграть, и в том числе через лишение России права вето, также и Китая, как намекнул Макрон, за преступления против человечества.

Потому что будущее ООН, о чем говорится в каждом из докладов, это развитие, права человека, безопасность. Однако, миротворческие миссии далеко не всегда были успешны, кроме корейского конфликта в 1953 году. Тогда Советский Союз не был на заседании и не вынес свое вето. После этого его наследник Россия такого не допускает.

– Александр, вы работали в начале 1990-х годов в рабочей группе по реформированию Совбеза ООН. Какие предложения тогда звучали и почему не получилось?

Александр Моцик: Действительно, приблизительно 25 лет назад долгое время работала группа по реформе Совбеза. Вопросы тогда обсуждались следующие. Расширение Совбеза ООН, претендовали на постоянные места в Совбезе Япония, Германия, Индия; обсуждался вопрос создания группы полупостоянных членов Совбеза, страны, которые хотели такого развития. Возглавлял представитель Италии и в эту группу тогда пригласили Украину, и ряд других стран.

ООН частично выполнила свою миссию, как организация которая должна реагировать на глобальные вопросы. Но ее справедливо критикуют за неэффективность

Еще один вопрос, который рассматривался, – право вето. Предлагалось новых членов принимать в этот «клуб» без права вето. Также обсуждалось, возможно ли, что если страна, которая является постоянным членом Совбеза ООН будет лишена возможности использовать это право, если она является стороной конфликта. Это долго обсуждалось, но к сожалению, через некоторое время работа группы прекратилась.

Это была не первая попытка реформировать Совбез ООН. В целом, ООН частично выполнила свою миссию, как организация которая должна реагировать на глобальные вопросы, касающиеся всех стран и всей планеты. Но ее справедливо критикуют за неэффективность.

– Если все постоянные члены Совбеза ООН придут к консенсусу, есть ли рычаги найти управу против одного из других членов ООН?

Александр Моцик: Инструменты есть, это санкции, и более серьезные. Есть возможность влияния, и их нужно использовать. В ситуации, если Россия продолжит невыполнение Минских договоренностей, тем более, если пойдет дальше, эти инструменты должны быть использованы. То есть, в мире есть возможности менять ситуацию. Возможно, при кризисных ситуациях удастся сломать этот механизм, но может и без кризисной ситуации, нужно работать.

​Андрей Мишин: Проблема санкций в том, что они не могут быть долговременны. Приблизительно через три-четыре года они бьют по накладывающим эти санкции, а страна, под них попавшая, начинает уметь жить. А вопрос по миротворцам – внесла Россия и там приняты ее интересы.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)