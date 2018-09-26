Тим часом журналістка Валерія Єгошина, яка і звернула увагу у своєму розслідуванні на проблеми з передачею Україні двох патрульних катерів класу «Айленд», вважає, що інформація про продаж заводу Порошенка «Кузня на Рибальському» не дарма з'явилася саме напередодні завтрашньої події.
«За цим дивним збігом, гадаю, криється можлива завтрашня промова президента на тему: «Не було жодного опору чи конфлікту, я взагалі-то Кузню продаю, ви що не чули, зрадофіли», – припускає вона.
А ще сьогодні з'явилась інформація, що завтра, 27 вересня, Петро Порошенко під час візиту до США нарешті прийме два патрульних катери класу «Айленд».
Вирішення бюрократичних перепон щодо отримання цих катерів у подарунок Україною тривало роками. Процес активно зрушив з місця лише навесні 2018 року після виходу ось цього розслідування програми «Схеми» (спільного проекту Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший»):
До речі, саме сьогоді стало відомо про те, що Петро Порошенко нарешті продає свій суднобудівний завод «Кузня на Рибальському».
«Фонд Прайм ессетс кепітал, який управляє активами Петра Порошенка, повідомив, що досяг принципової угоди про продаж заводу «Кузня на Рибальському» вітчизняному покупцеві. У разі, якщо Антимонопольний комітет надасть згоду, і будуть вирішені всі формальності, угоду підпишуть і реалізують», – написав речник президента Святослав Цеголко.
Щоправда, хто саме є покупцем заводу, він не поінформував.
25 вересня український президент уже мав виступ у рамках цьогорічної сесії Організації Об'єднаних Націй.
Під час Заходу високого рівня щодо діяльності ООН з підтримання миру він закликав ввести миротворчу місію на Донбас. На його думку, це могло б змусити Росію добросовісно виконувати Мінські домовленості.
«Я впевнений, що багатонаціональна миротворча операція під егідою ООН з єдиною чітко визначеною метою щодо відновлення суверенітету та територіальної цілісності України може бути визначальним фактором припинення страждань українського народу. Ми вважаємо, що не існує кращого способу як розгортання такої операції з повноцінним мандатом ООН», – наголосив Порошенко.
Він також акцентував увагу присутніх на тому, що Росія виступає проти миротворців на Донбасі, зокрема, тому що «боїться, що вони побачать російських військових та військову техніку на всій окупованій території».
«Вони також бояться втратити контроль над українсько-російською ділянкою кордону, який Кремль утримує для забезпечення постійної інфільтрації своїх військ на Донбас, – зазначив український президент та запитав: – Хіба не повинна ООН надати сміливу відповідь цьому виклику?».