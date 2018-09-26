26 вересня президент України Петро Порошенко має виступити у рамках 73-ї сесії Генасамблеї ООН, яка нині триває у Нью-Йорку.

За словами представника гуманітарної групи на переговорах у Мінську та першого віце-спікера Верховної Ради Ірини Геращенко він також планує передати генеральному секретарю ООН Антоніо Гуттерешу дипломатичну ноту про непродовження Україною Договору про дружбу і співробітництво з Росією.

Напередодні, 25 вересня, виступаючи на заході високого рівня щодо діяльності ООН з підтримання миру в рамках 73-ї сесії Генасамблеї, Петро Порошенко закликав ООН ввести миротворчу місію на Донбас.