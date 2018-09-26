Президент України Петро Порошенко розраховує на прогрес у розгляді питання про миротворчу місію ООН на Донбасі.

«Навіть після того, як ООН не вдалося запобігти агресії проти України, ми все ще сподівалися на допомогу у врегулюванні конфлікту шляхом розгортання багатонаціональної миротворчої місії на тимчасово окупованій території Донбасу... І ми серйозно розраховуємо на подальший прогрес у вирішенні цього важливого питання», – сказав Порошенко.

Росія, яка подала до Ради безпеки ООН пропозицію щодо миротворчих сил організації на Донбасі, домагається, щоб ці сили дислокувалися тільки поблизу лінії контакту в місцях, де працюють спостерігачі ОБСЄ, і мали за завдання тільки охорону цих спостерігачів.

Україна і її західні союзники відкинули такі обмеження і наполягають, що ці сили повинні працювати на всій окупованій території Донбасу, включно з неконтрольованою нині ділянкою українсько-російського кордону, і мати широкий миротворчий мандат.