Порошенко в ООН: відсутність покарання призводить до того, що після Грузії настала черга України

Президент України Петро Порошенко під час виступу на 73-й сесії Генеральної асамблеї ООН закликав посилювати санкції проти Росії.

«Саме відсутність відповідного покарання призводить до того, що після Грузії настала черга України, після Литвиненка – Скрипалів, після Аллепо – Ідлібу. Кремль не має наміру зупинятися на цьому. Після окупації Криму його мішенню сьогодні є окупація Азовського моря», – сказав Порошенко.

Він заявив, що побудувавши міст через Керченську протоку, Росія почала «систематично порушувати свободу міжнародної навігації через Керченську протоку як для українських, так і для іноземних суден».

«Такі грубі порушення мають бути припинені як незаконні, у тому числі в рамках Конвенції ООН з морського права», – сказав президент, пояснивши, що дієвим заходом аби зупинити Росію має бути «посилення санкційної політики проти неї».

6 вересня Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення посилити військово-морську присутність в Азовському морі.

У середині травня, після завершення будівництва автомобільної частини Керченського мосту, Росія, за повідомленнями, перемістила морські судна, включно з військовими кораблями Каспійської флотилії до Азовського моря. Москва при цьому посилалася на необхідність посилення безпеки навколо стратегічного об’єкта.

Відтоді Росія затримала понад 148 українських та іноземних торговельних кораблів і допитувала членів екіпажів та інших людей, які перебували на таких суднах.