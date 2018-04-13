Порошенко: понад 40 країн готові брати участь у миротворчій місії ООН на Донбасі

Понад 40 країн готові взяти участь у миротворчій місії ООН на Донбасі, повідомив президент України Петро Порошенко в інтерв’ю українським телеканалам.

«У нас на сьогодні понад чотири десятки країн погодилися взяти участь у миротворчій операції. Починаючи від Канади, країн «Великої сімки» і завершуючи країнами Європейського союзу, які не є членами НАТО, – Австрія, Швеція, Фінляндія та багато інших», – сказав Порошенко.

За його словами, він робить «все можливе», щоб місію розгорнули у 2018 році.

Росія, яка подала до Ради безпеки ООН пропозицію щодо сил організації на Донбасі, домагається, щоб ці сили дислокувалися тільки поблизу лінії контакту в місцях, де працюють спостерігачі ОБСЄ, і мали за завдання тільки охорону цих спостерігачів.

Україна і її західні союзники відкинули такі обмеження і наполягають, що ці сили повинні працювати на всій окупованій території Донбасу, включно з неконтрольованою нині ділянкою українсько-російського кордону, і мати широкий миротворчий мандат.

Крім того, Київ і Захід відкидають будь-яке узгодження подробиць можливої місії ООН із бойовиками, які не є стороною мінських домовленостей про врегулювання на окупованій частині Донбасу. Обговорення можливості та умов розміщення сил ООН на окупованій території Донбасу все ще обговорюється.