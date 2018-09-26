Миротворці на Донбасі є «вирішальним фактором для припинення конфлікту» – Порошенко в ООН

Президент України Петро Порошенко заявляє, що направлення миротворців на Донбас є «вирішальним фактор для припинення конфлікту» на сході України. Про це він сказав, виступаючи на сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

«Проведення міжнародної миротворчої операції під мандатом ООН, що матиме на меті відновлення українського суверенітету і територіальної цілісності, – вирішальний фактор для того, щоб покласти край конфлікту», – заявив Порошенко.

За його словами, «немає кращого шляху, ніж організувати таку операцію із міцним ООНівським мандатом».

Оскільки запит України щодо спрямування на Донбас миротворчої місії ООН і досі не задоволений, Україна вважає це рішення «тестом, чи здатні Об’єднані нації взагалі діяти в ситуації, яка є викликом, тестом, який ООН все одно доведеться пройти».

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Порошенко також заявив, що ідею миротворчої операції підтримують Німеччина, Франція та Сполучені Штати, а проти – «лише Росія», і пояснив, чому.

«Тільки Росія проти миротворців! По-перше, через те, що Кремль наляканий – миротворці побачать російські підрозділи і військове спорядження по всій окупованій території. Також вони налякані втратити контроль за українсько-російським кордоном», – заявив президент України.

Він навів дані щодо кількості постраждалих внаслідок збройного конфлікту на Донбасі: 35 тисяч людей (серед яких більше 10 тисяч вбиті й 25 тисяч поранені); кількість переселених осіб – понад півтора мільйона.

Порошенко нагадав, що Україна сама бере участь у миротворчих операціях ООН, тому ще раз звернувся до генерального секретаря організації та до лідерів країн-членів ООН із закликом повернутися до пропозиції Києва щодо проведення миротворчої операції на Донбасі.

Росія, яка подала до Ради безпеки ООН пропозицію щодо миротворчих сил організації на Донбасі, домагається, щоб ці сили дислокувалися тільки поблизу лінії контакту в місцях, де працюють спостерігачі ОБСЄ, і мали за завдання тільки охорону цих спостерігачів.

Україна і її західні союзники відкинули такі обмеження і наполягають, що ці сили повинні працювати на всій окупованій території Донбасу, включно з неконтрольованою нині ділянкою українсько-російського кордону, і мати широкий миротворчий мандат.

Крім того, Київ і Захід відкидають будь-яке узгодження подробиць можливої місії ООН із бойовиками, які не є стороною мінських домовленостей про врегулювання на окупованій частині Донбасу.

Обговорення можливості та умов розміщення сил ООН на окупованій території Донбасу все ще триває.