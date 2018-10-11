Тільки Росія блокує введення миротворців на Донбас – спецпредставник США Волкер

Спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер в ексклюзивному інтерв'ю телеканалу Настоящее время» розповів про контакти з помічником президента Росії Владиславом Сурковим із питань врегулювання ситуації на сході України. Волкер також розповів про можливості введення миротворчих сил на Донбас, а також майбутні вибори на непідконтрольній Україні території, які організовують проросійські сепаратисти.

– Ми закликаємо Росію не дозволити цим виборам пройти. Ми вважаємо їх абсолютно незаконними з кількох причин.

По-перше, не можна провести законні вибори на території, окупованій іноземними силами. Це найголовніше – законних виборів бути не може.

Влада, для якої хочуть проводити вибори, незаконна. Це збройні угруповання і політичні структури, створені Росією

По-друге, влада, для якої хочуть проводити вибори, незаконна. Це нелегальні збройні угруповання і політичні структури, створені Росією. Їм не місце в Мінських домовленостях, в Мінському процесі. Їм немає місця і відповідно до Конституції України.

Тобто, це крок проти Мінських домовленостей і, чесно кажучи, заперечення обов'язків, які на себе взяла Росія. Тому ми закликаємо, щоб вибори не проводилися.

– Як би ви відреагували, якби Росія визнала ці вибори?

– Це нічого не міняє. Суть в тому, що Росія вторглася в Україну, окупувала цю територію, встановила фальшиві політичні інститути – дві народні республіки, як їх називають, які абсолютно незаконні.

Те, що вимагають Мінські домовленості – це безпека, припинення вогню, виведення важкого озброєння і всіх незаконних збройних формувань, які є частиною всього цього. І так, на українській стороні особливий статус, амністія і місцеві вибори. А потім піде повернення території під український контроль.

Це те, що вимагають Мінські домовленості, і це те, що ми підтримуємо. Це дуже відрізняється від того, що Росія намагається зробити з цими виборами.

– Раніше ви підтримували ідею введення миротворців. Це все ще можливо? Реалістично?

– Так, дуже навіть можливо. Зокрема, я спілкувався з паном Сурковим з цього приводу в останні кілька тижнів. Я вважаю, що це самий практичний спосіб полегшити реалізацію Мінських домовленостей.

Ситуація така: Росія скаржиться, що Україна не робить деякі кроки, наприклад, не вводить особливий статус або амністію, або місцеві вибори.

Миротворці забезпечать безпеку і вільне пересування. Тоді можна реалізовувати Мінські домовленості

Україна не може цього зробити, поки Росія окуповує її територію. І до тих пір, поки немає безпеки, свободи пересування – немає можливості потрапити на цю територію.

Так що миротворці зможуть прийти, забезпечити безпеку, створити умови для вільного пересування і люди зможуть знову жити своїм життям. Місцеве населення захистять. Тоді можна буде реалізовувати Мінські домовленості.

Ми це запропонували. Україна підтримує, "нормандська четвірка" підтримує – Франція, Німеччина. ЄС, НАТО, Канада, Великобританія, все це підтримують і пропонують ввести миротворчу місію за підтримки ООН. Тільки Росія все блокує.

Росія ж каже, що може погодитися лише на охорону спостерігачів. Вони також говорять, що потрібно домовлятися із так званими «народними республіками», які там виникли і існують лише завдяки Росії. Тому потрібно вести переговори з росіянами. Ми бачимо ситуацію такою.

Так що Росія блокує цю пропозицію. Але, я вважаю, що миротворці – це найправильніший шлях до миру і допомоги місцевому населенню.

– Що ви будете робити з Росією і позицією Росії?

– Ми продовжимо говорити про це. Я б хотів побачити пропозицію Росії про те, що вони хотіли б робити.

У минулому вересні вони запропонували захист для спостерігачів ОБСЄ. Ми відповіли і сказали «ні».

Ми хочемо бачити повноцінні миротворчі сили. Ось що для це потрібно, ось як це можна застосовувати. Росія нас розкритикувала, але нічого нового не запропонувала. Ми б хотіли, щоб Росія ухвалила принципове рішення зупинити конфлікт і відновити мир в Україні.

– За вашими підрахунками, скільки російських військових знаходяться на території України?

– Найважливіше – це те, що Росія на 100% контролює ці сили і керує ними. Тепер ці сили змішані.

Це, по суті, конфлікт, який продовжує Росія

Є там звичайні російські війська – як в підрозділах, так і в командних структурах. Але є ще і велика кількість найнятих військових-контрактників, яким платить Росія.

Є ті, хто родом з Росії, є місцеві, є люди з інших країн. Це найманці, яких контролює Росія. Це, по суті, конфлікт, який продовжує Росія.

– Сьогодні ми дізналися, що Сурков зустрівся із Денисом Пушиліним і пообіцяв йому підняти зарплати перед виборами. Дмитро Пєсков це заперечує. Як ви можете це прокоментувати?

– Це цікаво, тому що Росія заперечує будь-яку відповідальність за все це. Але ми всі знаємо, що реальність протилежна.

Росія каже, що дбає про цих людей. Якби це було так, то Росія б пішли звідти

Росія контролює зарплати своїх співробітників у Донбасі. Тому вони кажуть, що можуть підняти або опустити їх. Це показник контролю. Точно так само і в військовому аспекті.

Але в реальності ситуація для місцевих жителів стає все важчою. Більше 10 тисяч людей вбито. Півтора мільйони вимушені були переселитися. Населення, напевно, наполовину менше того, яке було там до початку конфлікту.

Немає свободи пересування. Там міни, там руйнується економіка, продовольчі проблеми, поширення хвороб, загрози водопостачанню, серйозна деградація навколишнього середовища. Це кошмар для людей, які живуть там. Росія каже, що дбає про цих людей. Якби це було так, то Росія б пішли звідти, щоб ці люди повернулися до нормального життя, а Мінські домовленості можна було реалізувати.