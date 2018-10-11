(Друкуємо мовою оригіналу)

Российские издания «Новая газета» и «РБК» сообщают, что в оккупированный Донецк приехали политтехнологи, которые называют себя представителями администрации Президента России и лично Владислава Суркова. Однако, по словам российских политологов и журналистов, они самозванцы. В то же время в самой России ликвидировано Управление Президента по сотрудничеству со странами СНГ, которое занималось, в частности, Донбассом, и которое возглавлял Владислав Сурков. Кто теперь «курирует» ОРДЛО? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорил журналист, президент Центра исследования социальных перспектив Донбасса Сергей Гармаш.

– Сергей, в указе президента Российской Федерации Владимира Путина говорится о «преобразовании управления президента России по социально-экономическому сотрудничеству с государствами – участниками СНГ Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия в Управление Президента Российской Федерации по приграничному сотрудничеству», – то самое управление, которое курирует помощник президента России Владислав Сурков. Журналисты «РБК» сообщают, что по их источникам около половины штата этого управления выводится, сокращаются зарплаты. Что происходит, учитывая, что это управление занимается ОРДЛО?

– На эти ротации можно смотреть двояко. Смены кураторов не происходит, это управление, меняя название, остается в подчинении Суркова. Они уже всему миру показывают свою политику, что все приграничные территории входят в их зону ответственности. Раньше там были страны СНГ и признанные ими псевдореспублики.

Все, что происходит после убийства Захарченко вокруг Донбасса, показывает, что в Москве серьезная борьба

Вообще все, что происходит после убийства Захарченко вокруг Донбасса, показывает, что все-таки в Москве серьезная борьба. Я считаю, что не просто между башнями Кремля, а за продолжение нынешней политики, политики затягивания конфликта и постоянной манипуляции этим конфликтом. Недавно было интервью политолога Чеснокова – «правой руки, левой ноги» Суркова. Так вот, он сказал, что они будут добиваться выполнения политической части «Минска» хоть 50 лет, но добьются федерализации Украины.

В Москве есть силы, которые устали от украинского конфликта, они несут убытки от экономических санкций, заинтересованы в сотрудничестве с Европой

Также мы видим, что в Москве есть силы, которые устали от украинского конфликта, они несут убытки от экономических санкций, заинтересованы в сотрудничестве с Европой и в том числе с Украиной. Я думаю, убийство Захарченко было спровоцировано этими силами для того, чтобы подвинуть Суркова от влияния на украинские процессы и реализовывать другую политику. Там тоже речь о «Минске», но более приемлемом и скором для Украины и России. В том числе и введение миротворцев.

– Что это за силы? Кто противостоит Суркову?

– Я могу судить только по российским СМИ. Сейчас эти силы озвучивать сложно, но их действия проявляются.

Когда Сурков взял инициативу в свою руки, он всячески пытается демонстрировать, что влияет на процесс

После убийства Захарченко Сурков два дня молчал, а когда опубликовал свое обращение, ни разу не сказал, что в его смерти виновата Украина, в отличие от всей остальной Москвы.

Он понимал, что это не Украина и, думаю, специально этого не говорил, чтобы кто-то в Москве из его противников понес за это ответственность.

Когда Сурков взял инициативу в свою руки, он всячески пытается демонстрировать, что он влияет на процесс. Например, встреча Пушилина с Сурковым, о которой сразу стало известно в «ТАСС», хотя раньше такие вещи не афишировали. Видно, что это намеренный выброс информации, чтобы показать кто руководит процессами.

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– Журналисты «Новой газеты» в оккупированном Донецке пишут, что в так называемой «ДНР» «на выборы приезжают новые «кураторы», в окружении Пушилина появляются новые советники, и практически каждый прикрывается виртуальным мандатом от администрации президента РФ». Они называют себя политтехнологами.

Мы спросили корреспондента российско издания «РБК» Владимира Дергачева, почему «РБК» называют этих политтехнологов самозванцами:

«Суть в том, что во время ликвидации правления, все по указу президента вы​водятся за штат, как мне объяснили, половина сотрудников не вернутся. Максим Поляков, заместитель Олега Говоруна, известен как один из курирующих территорий «ЛДНР». Сейчас идет процесс перетряхивания штатного расписания и многие люди, которые отвечали за Абхазию, Осетию, за Украину в целом, уходят. Не очень понятно, будут ли на их место набирать новых людей».

Видим отсутствие кураторства на оккупированных территориях. Работают люди, называющие себя политтехнологами, заявляют о связях с администрацией президента России, но они по сути никто. Это упущение России или специальная стратегия?

– Я думаю, это результат борьбы. Поскольку и Суркову, и второй башне выгодна пауза. С другой стороны, я бы не сказал, что есть неуправляемые процессы. Что изменилось? Все продолжается. Мне кажется, больших последствий для управления не будет.

– Они не управляют, а консультируют Дениса Пушилина в этой «избирательной кампании».

Сурков берет серьезный реванш, это демонстрация политики России всему миру и ее бескомпромиссность

​– Это так называемые политтехнологи, даже не все из них политтехнологи. Они не скрывают, что воевали. Думаю, это сотрудники ФСБ.

Кстати, в информации «ТАСС» о встрече Суркова с Пушилиным приводится имя некого Алексея Филатова и прямо пишется, что он отвечает за организацию выборов в «ЛДНР». Эта прямота показывает, что Сурков берет серьезный реванш и показывает всему миру, куда будет двигаться Россия, демонстрация политики России и ее бескомпромиссность.

– Сергей, вы говорили, что в Москве есть альтернативное мнение о том, как стоит развиваться событиям на оккупированной части Донбасса. Насколько вероятен этот сценарий и хорош ли он для Украины?

– Месседжи – введение миротворцев на американских условиях, которые озвучил Волкер, но они немного отличаются от украинских: прекращение огня, введение военных формирований, проведение выборов, а взятие границы под контроль он называет последним пунктом. Это компромиссный вариант для российских сил, которые этого хотят. Я не считаю, что это лучший вариант для Украины.

Мы должны бороться, чтобы выборы проходили на контролируемой нами территории, а не Россией, потому что это все равно подведет к федерализации. А это разрушение единства Украины.

Здесь нельзя говорить, что выгоднее нам, потому что не мы формируем повестку дня. Сегодня ее формируют США и Россия.

– Что может сделать Украина сейчас?

– Если бы украинский президент опирался на свой народ, а не на западных партнеров, у которых свои интересы. У европейцев главный интерес, чтобы у нас здесь не было войны, которая приведет к тому, что в Европу пойдут беженцы. Здесь чистый прагматизм. А у нас свой интерес.

Почему в тот же Минском процессе не поднять вопрос о том, что так называемая делегация от «ЛДНР» никого не представляет, они самозванцы. Кто мог их туда позвать? Захарченко, который поставил свою визу как частное лицо? Его уже нет в живых. Плотницкий? Думаю, его тоже нет в живых. Кого они там представляют? Республик мы не признаем, они не могут их представлять. Масса таких вопросов, которые мы можем задавать.

– Сергей, ровно месяц остается до так называемых «выборов» в «ДНР». Зачем их проводить? Никого не допустили к выборам, кто мог бы составить конкуренцию Денису Пушилину.

Выборы в ОРДО нужны, чтобы заставить нас признать гражданскую войну, которой нет

– Тот же Чесноков говорил, что выборы хотели отменить и фактически отменили перед смертью Захарченко, потому что об этом попросила Ангела Меркель. Поскольку Запад, как он сказал, не обвинил Украину в смерти Захарченко, они показательно назначили выборы.

Выборы нужны, чтобы показать, кто контролирует эту территорию, то есть тому же Суркову, что он расставляет людей и влияет на ситуацию.

И самое главное, в чем заинтересована Москва, заставить Киев таки сесть за стол переговоров напрямую с Донецком и Луганском. Заставить нас признать гражданскую войну, которой нет на самом деле, а для переговоров нужна вторая сторона. И вот они ее создают.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)