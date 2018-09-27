Оточення Пушиліна готувало вирішення «проблеми Захарченка» – СБУ

Служба безпеки України заявила 27 вересня, що має аудіозапис із «доказами підготовки примусового усунення з посади «глави ДНР» Олександра Захарченка так званим головою «Народного Совета ДНР» Денісом Пушиліним.

Спецслужба наводить п’ятихвилинний фрагмент розмови між, як вона стверджує, помічником Пушиліна Олександром Лаврентьєвим та двома невідомими людьми про усунення Захарченка. Розмова, як ідеться в повідомленні відбулася 12 червня о 16:50 у ресторані Yuvam у турецькому місті Анталія.

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7 вересня в угрупованні «ДНР» назвали нового «голову» – ним став «голова парламенту» Денис Пушилін. Попередній ватажок угруповання Олександр Захарченко 31 серпня загинув унаслідок вибуху в ресторані в центрі контрольованого бойовиками Донецька.