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24 Вересень 2018, Київ 16:30
Новини | Політика

СБУ: Трапезніков і Пушилін позбулися конкурентів із «команди Захарченка»

Чинний виконувач обов’язків ватажка бойовиків угруповання «ДНР» Денис Пушилін, Донецьк, 14 вересня 2018 року

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Служба безпеки України стверджує, що тимчасовий лідер угруповання «ДНР» Дмитро Трапезніков і чинний виконувач обов’язків ватажка бойовиків Денис Пушилін на початку вересня намагалися «в будь-який спосіб позбутися впливових конкурентів з «команди Захарченка»… та завершити «місцевий державний переворот». Про це йдеться в оприлюдненому 24 вересня повідомленні української спецслужби.

СБУ також наводить, як вона стверджує, перехоплення «розмови ватажків терористичної організації «ДНР», в яких вони обговорюють зміни у «владній структурі» псевдоутворення та погодження цих дій з Кремлем».

Помічник президента Росії Владислав Сурков заявив, що підтримуватиме Дениса Пушиліна на посаді в.о. «глави ДНР», повідомило 8 вересня донецьке агентство «ДАН», яке контролюють бойовики. Повідомляється, що Сурков відзначив важливість прийнятих 7 вересня рішень і висловив надію, що Пушилін «продовжить політичний курс його попередника Олександра Захарченка».

7 вересня в угрупованні «ДНР» назвали нового «голову» – ним став «голова парламенту» Денис Пушилін. Попередній ватажок угруповання Олександр Захарченко 31 серпня загинув унаслідок вибуху в ресторані в центрі контрольованого бойовиками Донецька.

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7 вересня також стало відомо, що угруповання «ДНР» призначило вибори свого лідера на 11 листопада. Рішення про проведення 11 листопада виборів «глави» і «депутатів» напередодні ухвалили і в угрупованні «ЛНР».

Це суперечить Мінським угодам, згідно з якими місцеві вибори на нині непідконтрольних Україні територіях можливі лише після політичного врегулювання конфлікту, у відповідності до українського законодавства та за стандартами ОБСЄ.

Міністерство закордонних справ України оприлюднило заяву, що у випадку проведення голосування його результати будуть «юридично нікчемними, не створюватимуть жодних правових наслідків та не будуть визнані ані Україною, ані світовою спільнотою».

Європейський союз засудив наміри щодо проведення виборів в угрупованнях «ДНР» та «ЛНР».

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