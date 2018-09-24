(Друкуємо мовою оригіналу)

Денис Пушилин, «временно исполняющий обязанности главы» группировки «ДНР» публично заявил о своем решении выдвигать свою кандидатуру на «пост главы» «ДНР» на «выборах», которые назначены на 11 ноября 2018 года. «Выборы» в ОРДЛО – конец Минского процесса? И зачем это нужно Москве, которая отрицает любое свое участие в этом процессе? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорили медиаэксперт Оксана Дыхнич и российский политолог Дмитрий Орешкин.

– Оксана, что происходит в так называемой «ДНР» после ликвидации Захарченко? Так резко убрана команда Захарченко, появился «кандидат» Пушилин, «выборы» назначены.

Оксана Дыхнич: Моя точка зрения, что все давно к этому шло. Россия давно заявляет, что эти временно оккупированные территории – часть Украины. Ей нужно вернуть их обратно, но на своих условиях. Они это планомерно продвигают.

Начиная с 2015 года, тем или иным способом, убраны практически все более-менее идейные одиозные фигуры, родоначальники «русской весны». Остались совсем марионетки, и у них нет крови на руках. Тот же Пушилин.

– Ходаковский – вроде бы тоже «кандидат».

Оксана Дыхнич: Да. Но он очень гибкий «кандидат». Недавно он написал, что не смог въехать на территорию, подконтрольную «ДНР», его не пустили, он в России. И потом он написал, что не сможет принять участие в «выборах».

Возможно, пиар-ход. Народ точно не готов выбирать Пушилина. А зачем это нужно России? Чтобы спровоцировать выход из Минского процесса.

– Россия не хочет сама заявить о прекращении Минского процесса и провоцирует Украину?

России нужно, чтобы с нее сняли санкции. Если Украина выходит из Минского процесса, она и виновата

Оксана Дыхнич: Совершенно верно. России нужно, чтобы с нее сняли санкции. Если Украина выходит из Минского процесса, она и виновата.

Это длинная многоходовочка Кремля, надеемся, что она, как и в прошлые разы, окажется провальной.

– А Губарев – тоже «кандидат»?

Оксана Дыхнич: Он пересек «границу» «ДНР» и пойдет подавать «документы» в «ЦИК», так что будем наблюдать. Насколько я знаю, подался Пушилин и вроде как собирался Пургин.

– Пушилин дал «Московскому комсомольцу» интервью и сказал: «Мы взяли на себя ответственность в 2014 году (активисты «русской весны»). Про то, как болит душа за «республику». Про то, что наши люди заслуживают другой судьбы, сейчас время дел, думаю, по ним мои земляки и рассудят». Пушилин ни слова не сказал, что выступает за единую Украину.

Это так красиво звучит, будто у людей есть выбор. У людей там выбора нет

Оксана Дыхнич: Он не может говорить, ему надо выиграть «выборы». Это так красиво звучит, будто у людей есть выбор. У людей выбора нет, о чем заявил помощник Суркова Чесноков. В своем интервью он сказал, что все остальные, в том числе Губарев, Ходаковский, могут поучаствовать в «выборах». Главное – не процесс, а участие.

Все равно будет Пушилин на 99%.

– А что в так называемой «ЛНР» – там же тоже «выборы»?

Оксана Дыхнич: «Выборы». Но там Пасечник и все, без альтернативы, и одна «партия».

– Возвращаясь к теме убийства Захарченко. Кому было, в первую очередь, выгодно его убийство?

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Кому нужно подтолкнуть Украину на прямые переговоры с ОРДЛО? Это прямая цепочка – России

Оксана Дыхнич: Кому нужно сейчас то, что происходит в Донецке, чтобы сейчас был Пушилин, кому нужно, чтобы Украина вышла из Минских соглашений? Кому нужно подтолкнуть Украину на прямые переговоры с ОРДЛО? Это прямая цепочка – России.

– Все события в так называемых «ЛНР», «ДНР», «выборы» – какая может быть цель стратегически? Согласны, что сама Москва не решается выйти из «Минска», а провоцирует на это Украину, своими действиями на Донбассе?

Дмитрий Орешкин: Можно это интерпретировать и так. Конечно, Кремль не хочет выходить из «Минска». У России нет ресурсов и нет желания, Россия очень хорошо понимает огромное количество издержек, которые будут связаны с так называемым «присоединением». Эта детская надежда, что «ЛДНР» войдут в состав Российской Федерации – совсем для наивных людей, которые искренне в это верили в 2014 году.

Путину этот Донбасс как пятое колесо в телеге. Он хотел бы, как я полагаю, чтобы Донбасс «вошел» в состав Украины, при том, чтобы Порошенко платил за разбитую посуду и плюс получил 34 миллиона голосов против себя, по понятным причинам. А выгодоприобретателем был бы Кремль.

Кремль не хочет присоединять эту территорию, не хочет за нее платить, потому что платить надо много

То, что называется Минским процессом, с точки зрения Кремля, этой цели и следует. Кремль не хочет присоединять эту территорию, не хочет за нее платить, потому что платить надо много. Отдавать он тоже не хочет, потому что сливать, значит потерять лицо. Хотел бы слить, но не получается.

При этом, я не уверен, что Порошенко нужен этот Донбасс. Одно дело, пафосные патриотические заявления, а другое, когда действительно туда надо вкладывать миллиарды, когда там разбитая экономика, когда его там не любят. Так что он с большим удовольствием будет заниматься автокефалией, а не присоединением Донбасса.



«Минск» – это удобная промежуточная фаза, которая может длиться бесконечно. По сути, мы получаем то, что напоминает Приднестровье – территория без статуса, зависящая от России, гниющая в составе тела Молдавии. Ждать каких-то серьезных перемен, мне кажется, оснований никаких нет.

Оксана Дыхнич: Почему вы с такой уверенностью утверждаете, что Украине Донбасс не нужен?

Дмитрий Орешкин: Я не утверждаю, Донбасс может и нужен в долгосрочной перспективе. Но на месте Порошенко любой рациональный политик не спешил бы его присоединить, потому что будет больше проблем, чем достижений.

Оксана Дыхнич: Украина настаивает на введении миротворцев, контроль над российско-украинской границей. И без этого мы дальше не пойдем, если Россия это стопорит.

– Но сейчас есть западные санкции и они усиливаются. Ситуация замороженного конфликта на Донбассе выгодна Путину?

Эта ситуация не выгодна никому. Но выйти из нее без имиджевых потерь для того же Путина невозможно

Дмитрий Орешкин: Эта ситуация не выгодна никому. Но выйти из нее без имиджевых потерь для того же Путина невозможно.

Возможно, Украина хотела бы, но не может. А Россия может, но не хочет. Я не готов предъявлять претензии к Порошенко, но получается, что такие территории в подвешенном состоянии. А разговоров вокруг этого можно накрутить чрезвычайно много.

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​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)