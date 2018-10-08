«Натиснув кнопку, а потім робить штучне дихання відірваній голові»: нові подробиці вбивства Захарченка

Розправа – крупним планом. Кремлівські медіа опублікували відео підриву колишнього ватажка угруповання «ДНР» Олександра Захарченка. На записі з камер спостереження донецького кафе «Сепар» добре видно останні секунди життя бойовика. А ще опубліковані кадри дозволяють детально розібрати те, як була організована ця операція. Про нові подробиці вбивства донецького бойовика номер один і про тих, кому це було вигідно – в матеріалі журналістів проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

​

Запис підриву ватажка угруповання «ДНР» Захарченка вперше показали в ефірі російського державного телеканалу «Росія-1» – через місяць після вбивства.

Відео допомагає пролити світло на те, як була організована операція з усунення бойовика. Своїми спостереженнями з журналістами «Донбас.Реалії» погодився поділитися колишній військовослужбовець ЗСУ, який півтора року займався мінно-підривною справою в зоні бойових дій на Донбасі.

Загоряння не сталося – це значить, кількість вибухівки достатньо маленька

«Загоряння не сталося – це значить, кількість вибухівки достатньо маленька. Осколків немає – значить пристрій був безоболонковий», – каже колишній військовослужбовець ЗСУ із позивним «Берет».

На відео також можна побачити, де була встановлена вибухівка. Це зовсім крихітне приміщення біля входу в кафе. Місце, зазначає «Берет», підібрали професійно.

«Обмежений простір збільшує силу вибуху, силу дії вибухової речовини. Тому цей передбанник і вибрали для ліквідації. Все чітко розраховано: час руху об’єкта, підведення його до вибухового пристрою, кількість вибухівки, яка вб’є безпосередньо об’єкт і не зашкодить більше нікому», – пояснює колишній військовий.

За вбивством Захарченка «стоять українські спецслужби», заявили два головних претенденти на місце ватажка угруповання «ДНР» Денис Пушилін і Дмитро Трапезников.

«Теракт був здійснений за участю п’ятого департаменту контррозвідки СБУ», – завив Пушилін.

«Кілька людей вже затримані, які дали свідчення. В результаті чого підтвердилося, що це українська диверсія», – а це вже звітував Трапезников.

У Службі безпеки України свою причетність до підриву заперечують. Як доказ опублікували запис розмови, яка, за їхньою версією, вказує на справжніх убивць.

Як стверджують в СБУ, аудіозапис зроблений ще в червні в одному з ресторанів турецького міста Анталія. Під час розмови офіційний помічник Дениса Пушиліна Олександр Лаврентьєв нібито обговорює з людиною, особа якої залишилася невстановленою, необхідність усунення ватажка угруповання «ДНР» Захарченка.

Фігуранти запису також обговорюють терміни заміни ватажка бойовиків. На їхню думку, це потрібно зробити до вересня. Вибух в кафе «Сепар» стався 31 серпня. Після чого угруповання «ДНР» очолив Денис Пушилін.

«Ми вчиненням терактів не займаємося. Аудіо дає конкретну картинку, кому це було вигідно. А хто був конкретним виконавцем – треба питати в тих осіб, які були на аудіо», – наголосив заступник голови СБУ Віктор Кононенко.

Пушилін – людина без авторитету, без реальних повноважень, без влади

Журналісти, які давно досліджують діяльність угруповань «ЛНР» та «ДНР», вважають: Пушилін не міг здійснити подібну операцію самостійно.

«Пушилін – людина без авторитету, без реальних повноважень, без влади. Людина, яку посадили безпосередньо з Москви, яка виконує накази Москви», – зазначив журналіст російської «Нової газети» Павло Канигін.

Але як саме росіяни могли реалізувати свій задум? Колишній військовий із позивним «Берет» приходить до висновку: вбити Захарченка було б вкрай складно без людей, які в момент вибуху перебували безпосередньо біля ватажка «ДНР».

«Якщо людина перебуває в найближчому оточенні об’єкта, то вона цілком може підрахувати за неодноразове відвідування об’єктом цього місця, скільки часу витрачають на підхід до місця вибуху, на прохід передбанника і так далі», – каже колишній військовий.

Судячи з відео, продовжує боєць, ті, хто був в декількох метрах від епіцентру вибуху, вже нічим не ризикували.

Натиснув кнопку, відбіг, а потім робить штучне дихання відірваній голові

«Ось, наприклад, людина, абсолютно здорова, підозр нуль. Натиснув кнопку, відбіг, а потім робить штучне дихання відірваній голові. Всі задоволені», – зазначає ветеран АТО.

Але чому Кремлю могла знадобитися заміна ватажка донецьких бойовиків?

Захарченко був фігурою, яка не дуже влаштовувала своїх московських кураторів. Захарченко був занадто одіозний, занадто агресивний

«Захарченко був фігурою, яка не дуже влаштовувала своїх московських кураторів. Захарченко був занадто одіозний, занадто агресивний. Москві потрібен більш спокійний, більш урівноважений, мирний і цивільний персонаж. Пушилін – не та людина, яка буде «залізною рукою» там правити. Донецьк тепер буде на ще більш короткому повідку знаходитися від Москви», – пояснює Павло Канигін,

11 листопада на окупованому Донбасі планують «вибори». У список «кандидатів» не зміг потрапити жоден впливовий «ДНРівець», за винятком Дениса Пушиліна.

ДИВІТЬСЯ ПОВНИЙ ВИПУСК ПРОГРАМИ «ДОНБАС.РЕАЛІЇ»: