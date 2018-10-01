Бойовики готуються до «виборів». Хто очолить угрупування «ЛНР» та «ДНР»?

В угрупованнях «ЛНР» та «ДНР» – «передвиборча» лихоманка. Голосування бойовики запланували на 11 листопада. Фактичні ватажки – Пушилін і Пасічник – сподіваються «переобратися» без проблем. Хто може скласти їм конкуренцію та що про «вибори» думають звичайні жителі окупованого Донбасу? Про це – в матеріалі журналістів проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

Свої «вибори» незаконні збройні угруповання «ЛНР» та «ДНР», підтримувані Росією, призначили вже на 11 листопада. Втім, жителі окупованого Донецька до сьогодні не знають: з яких претендентів їм пропонують обирати.

«А я ще не знаю, хто кандидат!» – каже жителька Донецька.

«Навіть не в курсі!» – додав чоловік.

Після вбивства ватажка угруповання «ДНР» Олександра Захарченка до влади ненадовго прийшли його заступники – Трапезников і Тимофєєв-«Ташкент», який вижив після вибуху. Але вже через тиждень крісло глави сепаратистського угруповання зайняв спікер псевдопарламенту Денис Пушилін, а Трапезников і «Ташкент» – утекли до Москви.

«Працюючи над досягненням цілей, поставлених ще Олександром Володимировичем, я впевнений, що у нас все вийде!» – заявив Пушилін.

Це бажання посадити нас за стіл переговорів безпосередньо з так званими «легітимними представниками Донецька і Луганська»

Завдання псевдовиборів – легалізувати нинішніх ватажків угруповань «ЛНР» та «ДНР» – Пасічника і Пушиліна, впевнені експерти.

«Це бажання посадити нас за стіл переговорів безпосередньо з так званими «легітимними представниками Донецька і Луганська». Хто ці представники? Ну ось, мовляв, вони ж обрані!» – пояснює міністр із питань тимчасово окупованих територій України Вадим Черниш.

Але поки що в своєму виборі сумніваються навіть прихильники бойовиків.

«Треба дізнатися про кандидатів, подивитися – хто за Донбас, хто не здасть Донбас. На «Захара», я думаю, не витягне ніхто з них. Крутішого за «Захара» нікого бути не може!» – переконаний житель Донецька.

Вибір в окупованому Донецьку – невеликий. Крім Пушиліна на крісло ватажка претендують переважно маловідомі технічні кандидати. У списку немає ні вдови Захарченка, ні ще донедавна всесильного тандему «Ташкент»-Трапезников.

Інтрига з можливою участю в виборах опозиційного бойовика Ходаковського вирішилася просто – російські прикордонники замкнули його на пункті пропуску в день подачі документів.

Але без сюрпризів не обійшлося. Про своє висунення і повернення в політику заявив Павло Губарєв – перший лідер «русской весны» в Донецьку.

«Якщо міністр, віце-прем’єр, прем’єр-міністр, глава, або хто завгодно, буде будувати схеми, буде працювати на свою кишеню, ми нещадно будемо цю людину критикувати, будемо нещадно з нею боротися всіма наявними у нас ресурсами», – заявив Павло Губарєв після того, як подав заявку в «ЦВК».

Невже в Донецьку виникне політична конкуренція?

Змагання всередині цього сепаратистського табору є цілком прийнятним для Кремля

«Змагання всередині цього сепаратистського табору є цілком прийнятним для Кремля. Це дає можливість і маневрувати аж до останнього дня. І дати, можливо, сигнал про те, що вони готові до приходу до влади в Донецьку більш поміркованих сил», – каже політолог Олександр Сушко.

Зате в Луганську – поки без несподіванок. Ніякої опозиції – тільки Пасічник і підконтрольні йому технічні кандидати. Все в «кращих радянських» традиціях.

«Я вважаю, що з таким сильним лідером у нас буде сильна «Луганська народна республіка»!» – виголошують на мітингах підлеглі Пасічника.

«Ми дочекаємося цього «кращого» завдяки Пасічнику нашому дорогому!» – каже луганчанка.

«Він думає про нас, він піклується про всіх – про молодь і про дорослих», – додає чоловік.

«І звичайно, за такої підтримки я обов’язково візьму участь у виборах глави Луганської народної республіки!» – заявив сам Пасічник.

Після подачі документів Пасічник і Пушилін не сходять з місцевих телеекранів. Луганський ватажок попив чаю на передовій, відвідав осетрову ферму і особисто покерував ремонтом доріг.

А Пушилін вирішив зробити Донецьк футбольною столицею.

«Чемпіонат світу з футболу в Донецьку? Це не фантастика, а цілком реальна перспектива недалекого майбутнього!» – йдеться на телеканалі, підконтрольному бойовикам.

На «Донбас-Арену» запросили представників ConIFA – футбольного об’єднання невизнаних територій. Наступного року чемпіонат за версією ConIFA пройде в Нагірному Карабасі, але в майбутньому Донецьк зможе позмагатися за право проведення, наприклад, з «Сомалілендом».

Але поки вся ця передвиборча активність мало зачепила жителів окупованого Донбасу. До кандидатів вони тільки придивляються.

«З кандидатом ще не визначилася, треба подумати!» – відповіла жителька Донецька.

Але вже в суботу, 29 вересня, з’явилися перші жертви псевдовиборів у Донецьку. На з’їзді комуністичної партії угруповання «ДНР» пролунав вибух, під час якого отримали поранення троє, зокрема, один із кандидатів на пост глави. А конкурент Пушиліна Павло Губарєв залишився без свого політичного об’єднання «Вільний Донбас». Його людей просто не пустили на з’їзд, де обирали кандидатів у «депутати».

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