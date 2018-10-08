«Особливий статус» Донбасу продовжили до кінця 2019 року: що це означає?

Верховна Рада України минулого тижня продовжила дію закону про особливий порядок місцевого самоуправління в ОРДЛО до 31 грудня 2019 року. Що означає це рішення? І чи потрібен Донбасу так званий «особливий статус»? Про це в ефірі Радіо Донбас.Реалії говорили блогер Віктор Трегубов та заступник голови комітету ВРУ з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Віталій Купрій.

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– Віталію, ви були серед 245 парламентарів, які підтримали цей закон?

Віталій Купрій: Ні, я був з тих 60, хто голосував проти.

– Чому?

Віталій Купрій: Я послідовно голосую проти. Це розроблена Путіним схема руйнації державності України, яка схвалена нашими західними партнерами та пізніше Петром Порошенком. Ні в якому разі нам не треба відходити від позиції унітарності держави, надавати будь-кому особливі привілеї, федералізувати країну, а тим більше тим, хто винен у десятках тисяч смертей і каліцтв, а також нанесенню шкоди майну нашій державі.

Віктор Трегубов: Я підтримую це рішення. Ми бачимо за ці кілька років, як це рішення діяло, небо на землю не впало. Цей законопроект не для того, щоб він був виконаний, а для того, щоб показати, що Україна виконує свою частку Мінських угод. Оскільки Росія не виконує свою частку, вона саботує Мінські угоди.

– Ухвалювати найвищим законодавчим органом закон, знаючи, що його не варто виконувати?

Росія не виконує Мінські угоди, ми все зробили, а Росія саботує

Віктор Трегубов: Така у нас гібридна війна. Росія не виконує Мінські угоди, ми все зробили, а Росія саботує.

– Якщо б Україна саботувала пролонгацію цього так званого «особливого статусу» для ОРДЛО, то у Росії б перед Заходом з’явилися козирі, нібито Україна не хоче деескалації мирного врегулювання?

Віталій Купрій: У Мінських домовленостях нема жодних зобов'язань Російської Федерації, вона взагалі там не сторона процесу, тільки на нас було покладено усі зобов’язання.

Мінські домовленості показують, що у нас всередині проблема, а не ззовні

Якщо б ми ввели воєнний стан, назвали Росію ворогом, розірвали дипломатичні відносини й купу договорів, їх є багато, квітне торгівля з Росією, захищається російський капітал. Тільки нещодавно припинив свою дію договір про дружбу й співробітництво.

Миколаївський глиноземний завод постачає третину всієї сировини для російського алюмінію. Власник і кінцевий бенефіціар – росіяни. Пінчук постачає труби у Російську Федерацію.

У цій ситуації сказати, що Україна бореться, що вона називає війну війною, навіть на рівні ООН, можливо, було б застосувати інші механізми. Як би ми не показували, що це не внутрішній конфлікт, а Мінські домовленості показують, що у нас всередині проблема, а не ззовні.

– Воєнний стан по всій території України?

Віталій Купрій: Ні. У зоні окупації та прилеглих територіях. Зараз ухвалено закон про так звану «реінтеграцію Донбасу», там прописані механізми порушення прав людей. Конституція каже, що є право на вільне пересування територією, а законом воно відхиляється у тій зоні. Тобто антиконституційний закон. Єдиний шлях обмежити права людей – введенням воєнного стану.

– І досі варто це зробити?

Віталій Купрій: Так. Тому що зараз не можна змінювати Конституцію. Це порушення, коли не можна вносити зміни в умовах воєнного стану. Воєнний стан не введено, але умови є: смерть є, зброя є, найманці є.

Віктор Трегубов: Я вважаю, що ми маємо воювати так, як воюють з нами. Якщо з нами воюють гібридно, приховано, то якщо ми будемо на це відповідати так прямо і в лоба, то ми програємо. Зараз ми ведемо тиху приховану гру, і це нормально. Нормально те, що ми не оголошуємо воєнний стан. Ми маємо оголосити війну Російській Федерації?

Віталій Купрій: Я гадаю, якщо ми оголосимо війну, нічого не трапиться. Тільки те, що ми зможемо на міжнародному фронті ефективно себе захистити.

Віктор Трегубов: Я не вважаю, що ми зараз можемо підставити своє військо на відкритий конфлікт.

– А щодо зв’язків керівництва України, олігархів з Російською Федерацією?

Віктор Трегубов: Так було при усіх війнах. У Другій світовій війні американська авіація бомбила заводи Ford у Німеччині, які працювали й використовували продукцію, яку використовувала нацистська Німеччина у військовій справі.

Віталій Купрій: Те, що націоналізували й робили на його заводах, не означає, що він мав з цього зиск.

– Повернімося до Донбасу. Віталію, ви критикуєте дії чинної влади, а що варто було б ще зробити?

Віталій Купрій: Я ще хотів наголосити, як закон ухвалювався, ці внесення змін. За п’ять хвилин був внесений на порядок денний і через декілька хвилин, в порушення регламенту Верховної Ради України, поставлений на голосування. А його мали передати на розгляд профільного комітету, отримати юридичні висновки, обговорити та потім винести на голосування.

Його нахабно проламали. Але Банкову теж треба зрозуміти, бо Курт Волкер заявив, що якщо цього не зробити, НАБУ піде в атаку.

– Можна знехтувати думкою Заходу й США?

Віталій Купрій: Можна знехтувати, якщо сильна країна. Якщо незалежна від МВФ, якщо немає корупції.

Слухач: Росія офіційно відмовляється визнавати, що веде війну з Україною. Якщо оголосити воєнний стан, чи не скаже Росія, що ми оголосили війну українцям, які не підкоряються Києву?

Віталій Купрій: Україна знищує людей на окупованих територіях тим, що не називає війну війною – це абсурд. Окупант знищує українських людей, окупант за Женевськими конвенціями, коли йдуть військові дії, має забезпечити їм соціальні стандарти й життя. Так ось зараз немає воєнного стану і нема з кого спитати.

Я вважаю, ніхто в Росії не прийме рішення йти на нас війною. Тим більше, у нас уже є певна армія, яка може дати відсіч.

Знову з’являється Медведчук, політичні ігрища, які йдуть на поляризацію суспільства, як це робиться до виборів.

Зараз американці та росіяни все поставили на паузу і чекають на результати виборів в Україні

​Віктор Трегубов: Зараз американці та росіяни все поставили на паузу і чекають результатів виборів в Україні. Тому якщо буде загострення до виборів, то швидше локальне. Питання у тому, чим будуть супроводжуватись як парламентські, так і президентські вибори, чи будуть заворушення.

Слухач: Мінські домовленості себе не виправдали, потрібне перезавантаження та інший формат. Який би формат ви запропонували?

Віктор Трегубов: Я вважаю, що нам треба триматись за Мінський процес чи за будь-яке його продовження у синхронізації з нашими міжнародними колегами, доки ми не зможемо повністю розв'язувати питання військовим шляхом. США зараз включені настільки, наскільки вони мають можливість та бажання. Сурков певним чином тягне час.

Україна має стати на захист своїх інтересів, а не думати, що їй нав’язують з Заходу чи з Кремля

​Віталій Купрій: Ще раз наголошую, що треба побороти корупцію, показати, що ми самостійні і тільки тоді нав’язувати свій порядок денний. Україна має стати на захист своїх інтересів, а не думати, що їй нав’язують з Заходу чи з Кремля.

– Такий рівень корупції впливає на те, що відбувається на сході?

Віктор Трегубов: Негативно впливає, але жоден бойовий дух не допоможе нам подолати відставання по авіації, флоту, артилерії та ракетам. Якщо ми зараз розпочнемо війну без флоту, без авіації, ми будемо у позиції, у який будемо гинути. Тому мусимо спиратися на міжнародних гарантів безпеки.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)