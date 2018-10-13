У Львові відкрили Дім воїна замість російського культурного центру – відео

Сьогодні у Львові відкрили Дім воїна. Це має бути спільний громадський простір для тих, хто захищає Україну на східних теренах, хто пройшов бойовий шлях. Будівлю, яку понад 27 років займав російський культурний центр, Львівська обласна рада, як власник майна, передала українським бійцям, попередньо відремонтувавши приміщення. Тут експонується частина приватної мілітарної колекції львів’янина, майданівця, учасника бойових дій на Донбасі Володимира Правосудова. А це старовинна зброя часів Наполеона, Першої та Другої світової воєн – пістолети, гармати, гвинтівки, шаблі, військова форма різних військових формувань. Дім воїна перебуватиме у комунальній власності. Протягом двох тижнів мають вирішити всі організаційні питання і призначити керівника. У Домі воїна збільшать експозицію, презентуватимуть книжки, фільми, виставки про бойові дії на Донбасі, про сучасних українських героїв.