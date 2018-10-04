Порошенко підписав продовження дії закону про «особливий порядок» самоврядування в ОРДЛО

Президент України Петро Порошенко 4 жовтня підписав законопроект, який продовжує дію закону про «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей».

Як зазначається на сайті Верховної Ради, документ повернули в парламент з підписом голови держави.

Законодавчий акт, який вранці підтримали 245 народних депутатів, продовжує дію закону про особливий порядок до 31 грудня 2019 року включно.

Закон набирає чинності з дня його опублікування.

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Закон про особливий порядок самоврядування на Донбасі Верховна Рада ухвалила у вересні 2014 року терміном на три роки. Ним передбачено, що особливий порядок на окремих територіях буде введений «після виконання всіх умов, викладених у статті 10 закону, зокрема в частині, що стосується виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України».

У жовтні 2017 року парламент продовжив дію закону на рік.