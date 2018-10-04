Рада продовжила дію закону про «особливий порядок» самоврядування в ОРДЛО

Верховна Рада України 4 жовтня продовжила дію закону про особливості самоврядування в ОРДЛО.

На засідання в парламенті запропонований напередодні президентом законопроект «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» підтримали 245 народних депутатів за мінімально необхідних 226.

Документ продовжує дію закону про особливий порядок до 31 грудня 2019 року включно.

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Закон про особливий порядок самоврядування на Донбасі Верховна Рада ухвалила у вересні 2014 року терміном на три роки. Ним передбачено, що особливий порядок на окремих територіях буде введений «після виконання всіх умов, викладених у статті 10 закону, зокрема в частині, що стосується виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України».

У жовтні 2017 року парламент продовжив дію закону на рік.