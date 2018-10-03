Порошенко вніс до Верховної Ради законопроект про продовження дії закону про особливий порядок самоврядування на Донбасі

Президент України Петро Порошенко вніс до Верховної Ради законопроект, який вносить поправки до статті 1 закону про особливий порядок самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей.

Законопроект №9153 зареєстровано в парламенті 3 жовтня. Він продовжує дію закону про особливий порядок до 31 грудня 2019 року включно.

Закон про особливий порядок самоврядування на Донбасі Верховна Рада ухвалила у вересні 2014 року терміном на три роки. Ним передбачено, що особливий порядок на окремих територіях буде введений «після виконання всіх умов, викладених у статті 10 закону, зокрема в частині, що стосується виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України».

У жовтні 2017 року парламент продовжив дію закону на рік.