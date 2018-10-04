Депутати розповіли, кому потрібен «особливий статус Донбасу»

Верховна Рада України сьогодні, 4 жовтня, може продовжити дію закону про особливості самоврядування в ОРДЛО. Норми цього закону не виконувалися і, цілком імовірно, ніколи виконуватися і не будуть. На цьому сходяться депутати від різних політичних сил та експерти. Утім, парламент таки буде змушений голосувати за його пролонгацію здебільшого через те, що на цьому наполягають західні партнери, кажуть вони.

Закон «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» є «мертвим», заявляє депутат з фракції Радикальної партії Ігор Попов. За його словами, від дня ухвалення до сьогодні норми цього документу не виконувалися і виконуватися не могли. Водночас у продовженні його дії зацікавлені і у Вашингтоні, і у Брюсселі, і у Москві, і у Києві, вважає депутат. Він каже, що саме це є визначальним фактором, відтак «особливий статус Донбасу» буде пролонгований, але ситуації на сході України це не змінить.

Доки в Україні не зміниться парламент, реінтеграції не буде. Але коли він зміниться, реінтеграція може бути не зовсім на українських умовах. Хороших варіантів вже не залишилося

«Ми вже продовжували цей закон на рік. Покажіть, що змінилося за рік? Чи є план у Заходу, чи є план в української влади? Є елементи плану, які мені подобаються: миротворці з виходом на кордон, поліцейська місія, тимчасова адміністрація. Це виглядає нормальним. Але якось підтверджень від усіх немає. Тому голосування саме по собі нічого не вирішує, ні в чому не допомагає. Доки в Україні не зміниться парламент, реінтеграції не буде. Але коли він зміниться, реінтеграція може бути не зовсім на українських умовах. Тобто хороших варіантів у нас вже не залишилося», – зауважує Ігор Попов.

Натомість депутат з фракції «Блоку Петра Порошенка» Олександр Бригинець запевняє, що керівництво Росії зацікавлене у тому, щоб нині Верховна Рада «провалила» голосування за продовження дії закону про особливості самоврядування в ОРДЛО. За його словами, це одна з основних причин, чому такий закон потрібен. Водночас депутат погоджується із тим, що норми цього документа не виконувалися і виконуватися навряд чи будуть.

Якщо Україна закон не пролонгує, це буде сигналом, що, мовляв, Україна вирішила відійти від «мінського процесу». Для Путіна важливо, щоб «мінський процес» зірвала Україна

«Цей закон важливий із точки зору політичної демонстрації Україною прагнення до виконання певних домовленостей, підтверджених ООН. Серед причин, чому не може бути виконаний цей закон, – позиція Росії, яка робить все можливе, щоб не були виконані мінські домовленості. Мінські домовленості важливі, вони виконують свою функцію – це зменшення напруги на фронті і введення санкцій проти Росії, яких з кожним роком стає все більше. Якщо Україна закон не пролонгує, це буде сигналом, що, мовляв, Україна вирішила відійти від «мінського процесу». Для Путіна важливо, щоб «мінський процес» зірвала Україна. Крім того, закон діє вже не перший рік – якої шкоди він завдав Україні? Ніякої. Що відбулося з того, що як страшилки розповідали супротивники цього закону? Закон має бути продовжений», – наголошує Олександр Бригинець.

Закон про «особливий статус Донбасу» може повернутися проти України і допомогти втілити плани Кремля, вважає політолог Кирило Сазонов. Але лише в разі приходу проросійських сил до влади, уточнює він. Нині ж Україна змушена мати такий закон, відповідно, парламент змушений продовжити його дію, каже експерт.

Закон дуже важкий для Україні і несе купу ризиків. Особливо у випадку реваншу проросійських сил. Тоді на нас очікує федералізація і політичний вибух у Києві. Росію влаштують обидва сценарії

«Цей закон дуже важкий для Україні і несе купу ризиків. Особливо у випадку реваншу проросійських сил ми можемо отримати цей умовний закон працездатним. Тоді на нас очікує федералізація – Донбас з «особливим статусом» і політичний вибух у Києві. Причому Росію влаштують обидва сценарії. Але цей закон – це вимушений, тяжкий компроміс, на якому наполягає Захід. Він не набуває чинності завтра, він не набув чинності рік тому, він набуває чинності на певний час і тільки після того, як Росія забере звідти всі збройні формування. Зараз із цим законом пов’язано багато того, про що говорили у «нормандському» та у «мінському» форматах. Тобто нині Верховна Рада емоційно буде обговорювати і проголосує, бо зараз нам цей компроміс на вимогу Заходу необхідний», – зазначає Кирило Сазонов.

У середу президент України Петро Порошенко вніс як невідкладний у Верховну Раду проект закону про внесення зміни до статті 1 закону «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей». Документ передбачає подовження до кінця наступного року особливого порядку місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей. Як повідомляє сайт Верховної Ради, норма діятиме із урахуванням закону минулого року – тобто особливий статус набуде чинності, тільки коли країна-агресор виведе усі незаконні збройні формування, бойовиків, найманців та військову техніку з території України.