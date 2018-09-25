Волкер розповів, за яких умов можна провести вибори в ОРДЛО

Принаймні шість місяців миру потрібно для проведення виборів в окремих районах Донецької та Луганської областей, заявив спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер в інтерв’ю російському виданню «Эхо Москвы».

На його думку, за цей час реально перевірити списки виборців, визначити механізм та створити умови, за яких люди змогли би безпечно вести передвиборчу кампанію.

«Необхідно повернутися до початкових списків виборців, які існували в Україні до війни. Необхідно визначити, хто має право на голосування. Необхідно створити реєстраційний процес, який, ймовірно, повинен буде контролюватися Організацією Об'єднаних Націй або ОБСЄ, однією з цих організацій, для здійснення реєстрації виборців з метою створення умов для проведення законних виборів», – зазначає Волкер.

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За його словами, в іншому випадку будь-які вибори, які будуть проведені, завжди будуть викликати запитання.

«А що стосується переміщених осіб, необхідно дозволити їм повернутися, а також дозволити їм голосувати до повернення, через консульства, посольства і так далі, і це буде нормально відповідно до міжнародної практики, але це дуже важко забезпечити», – додав спецпредставник.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 серпня, цього разу у зв’язку з початком навчального року. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Це була вже принаймні п’ята спроба домовитися про перемир’я лише за 2018 рік. Припинення вогню й раніше проголошувалися як безстрокові, але сторони відразу звинувачували одна одну в порушеннях. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину і посилаються на провокації противників.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.