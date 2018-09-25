Курт Волкер: більшість російських військових на Донбасі – контрактники

Спеціальний представник Сполучених Штатів з питань України Курт Волкер заявив, що більшу частину військових на Донбасі складають контрактні військовослужбовці російської армії. Про це він сказав в інтерв’ю російському виданню «Ехо Москви».

На питання журналіста Олексія Венедиктова, чи є в нього дані про те, що саме російські військові контролюють хід подій на Донбасі, Волкер відповів ствердно.

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«Що б я не сказав, мені одразу ж заперечить хтось, кому не подобаються ті чи інші цифри, але дозвольте мені зазначити, що ми дуже ретельно вивчили це питання. В нас є дуже хороша інформація про командирів, ланцюжок командування, типи військ, їхнє фінансування, чисельність військовослужбовців регулярної російської армії, чисельність спеціалізованих підрозділів, а більшість сил складають контрактники. Я буду дуже відвертим: США чинили таким же чином в інших місцях, де ми використовували підрядників як доповнення до військових операцій США, і в цьому випадку склалася така ж ситуація. Здійснюється безпосереднє російське командвання і управління через ланцюжок командування, який включає регулярні війська, регулярних офіцерів, але більшу частину складають контрактники, яким платить Росія», – заявив спецпредставник.

Інші ж учасники конфлікту, які протистоять українським урядовим військам – громадяни України, найняті за контрактом, або громадяни інших країн, додав він.

Волкер зазначив, що миротворчий контингент ООН має бути розміщений в окупованих районах України після того, як Росія виведе звідти свої війська, і до того, як на територію зайдуть військові українських збройних сил. За словами Волкера, про готовність зробити внесок у миротворчу місію на Донбасі вже заявили Швеція, Фінляндія, Австрія, Білорусь, Сербія і Туреччина.

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«На мій погляд, це хороший діапазон країн, який включає декілька держав, які розглядають в Росії більше як частина Заходу, і декілька таких, яких на Заході розглядають як частину простору СНД, і я припускаю, що відчуття балансу було б логічним», – зауважив спеціальний представник США.

Конфлікт на Донбасі триває від квітня 2014 року. Росія неодноразово заперечувала участь своїх військових у конфлікті, про що заявляють Україна і Захід. Москва ж визнає лише присутність російських «добровольців» на Донбасі і не коментує наявність там новітніх російських озброєнь.