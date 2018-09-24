Підготовлене подання до Міжнародного кримінального суду про злочини на Донбасі – правозахисниця

Каріна Дорошенко, Східноукраїнський центр громадських ініціатив

Дослідники Східноукраїнського центру громадських ініціатив (СЦГІ) займаються документуванням порушень прав людини на сході України. Вони підготували подання до Міжнародного кримінального суду. Про це розповіла Наталія Гриценко, яка досліджує проблему сексуального насильства у незаконних місцях несвободи.

Цього місяця у Варшаві відбувалася щорічна конференція ОБСЄ з прав людини, де серед численних заходів взяли участь представники Східноукраїнського центру громадських ініціатив. На одному із сайд-івентів HDIM (Human Dimension Implementation) виступила правозахисниця Наталія Гриценко з доповіддю про сексуальне насильство в місцях несвободи на сході України.

«На основі зібраного нашим центром (СЦГІ) матеріалу нам вдалося визначити, що існувало щонайменше 201 незаконне місце несвободи на території, підконтрольній «ЛНР»/«ДНР», і 17 місць на території, підконтрольній уряду України. Серед цих місць ми ідентифікували 40, де відбувалося сексуальне насильство. В основному зафіксовано зґвалтування, включаючи погрози зґвалтування, ушкодження статевих органів, примусова проституція, сексуальне рабство. Це також жорстоке поводження сексуального характеру, примусове оголення в’язнів, ушкодження чи погрозу ушкодження сексуальних органів людей», – навела факти дослідниця.

Заклик до членів-країн ОБСЄ зупинити безкарність

Під час свого виступу у дебатах на п’ятій робочій сесії ОБСЄ Наталія Гриценко висловила заклик до членів-країн ОБСЄ зупинити безкарність, яка відбувається на сході України, вжити всіх необхідних дипломатичних і економічних заходів, щоби зупинити збройну агресію Росії. В умовах, коли представники Російської Федерації говорять, за спостереження правозахисниці, протилежні речі, а країни, які не пов’язані з Україною і збройним конфліктом, не можуть зорієнтуватися, що насправді відбувається, важливо донести світові реалістичні і промовисті факти щодо незаконних місць несвободи на території, що підконтрольна «ЛНР» і «ДНР» і фактів сексуального насильства там. Серед найжорстокіших і систематичних фактів завдання сексуального насильства полоненим дослідники Східноукраїнського центру громадських ініціатив виокремили такі: колишнє приміщення СБУ в Донецьку, приміщення колишнього відділення «Нової пошти» №22 в Донецьку, військова база в районі «Мотель» у Донецьку, УБОЗ у Горлівці, гаражі біля магазину «Кохана» в Луганську, приміщення гуртожитків університету імені Даля, колишнє приміщення Жовтневої районної адміністрації в місті Луганську.

Зібрані дані дослідники навели у поданні до Міжнародного кримінального суду (МКС). У співпраці з FІDH (Міжнародна федерація з прав людини) правозахисники СЦГІ підготували подання, яке стосувалося сексуального насильства в незаконних місцях несвободи. Аналітична секція Офісу прокурора буде аналізувати ті порушення, факти і дані, які представлені в поданні, щоб розібратися в тому, що відбувається в Україні і притягти до індивідуальної відповідальності виконавців злочинів.

«Міжнародний кримінальний суд проводить розслідування достатньо довго, оскільки це стосується масових злочинів. Тим часом бачимо активні дії когось, хто усуває всіх відповідальних осіб, на яких можна накласти відповідальність. Найбільш публічних серед відповідальних, як от Захарченка, було найлегше встановити і найлегше притягти до відповідальності, бо для МКС важливо прослідкувати цю ієрархію незаконних збройних формувань, хто саме був керівником і віддавав злочинні накази», – розповіла Наталія Гриценко про особливості суду.

Поїдемо в Гаагу передати подання, з нам буде Ірина Довгань

Вона поділилися подальшими планами: «Я з головою СЦГІ Володимиром Щербаченком поїдемо в Гаагу передати подання. З нам буде Ірина Довгань. Її історія є яскравою і показовою. Фото Ірини, прив’язної до стовпа в Донецьку, було опубліковано в The New York Times. До неї було застосовано насильство, однак вона не побоялася про це говорити. Свідчення пані Ірини також були використані в поданні, тому представникам МКС, думаю, буде цікаво послухати факти безпосередньо від постраждалої».

26 жовтня правозахисники передадуть Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду в Гаазі подання про сексуальне насильство, а 27 жовтня поділяться результатами своєї діяльності на прес-брифінгу.

«Працівники Офісу прокурора мають почути, як пережите вплинуло на життя і конкретно на людську долю. Все ж таки ми працюємо не просто над юридичними даними і поданнями, а це все стосується життя людини, що є найвищою цінністю» – наголосила правозахисниця.