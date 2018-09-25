За добу бойовики стріляли 27 разів, втрат немає – штаб

Незаконні збройні угруповання 27 разів порушували режим тиші на лінії зіткнення, двічі застосовували озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил.

Зокрема йдеться про обстріли населених пунктів Кримське, Новотошківське, Золоте, Світлодарськ, Зайцеве, Південне, Піски, Красногорівка, Мар’їнка, Новотроїцьке, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине.

«З мінометів 82-го калібру ворог обстрілював позиції Об’єднаних сил на Маріупольському напрямку в районі населеного пункту Гнутове. Міномети 120-го калібру противник застосував поблизу Південного, що на Горлівському напрямку. По опорному пункту наших військ біля Кримського на Луганському напрямку ворог відкривав вогонь з протитанкового ракетного комплексу. А по захисниках Водяного російсько-окупаційні війська застосували озброєння бойових машин піхоти», – повідомляє прес-служба штабу.

З початку доби 25 вересня зафіксовано ще два обстріли поблизу Водяного та Широкиного. Втрат сере українських військових немає.

В незаконному збройному групованні «ДНР» про обстріли з боку Збройних сил не повідомляють. Натомість в аналогічному утворенні «ЛНР» стверджують, що за попередню добу українські військові шість разів порушили режим тиші.

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Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 серпня, цього разу у зв’язку з початком навчального року. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Це була вже принаймні п’ята спроба домовитися про перемир’я лише за 2018 рік. Припинення вогню й раніше проголошувалися як безстрокові, але сторони відразу звинувачували одна одну в порушеннях. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину і посилаються на провокації противників.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.