Бойовики на Донбасі стріляли 8 разів, втрат немає – штаб

Штаб Операції об’єднаних сил заявляє, що вдень 24 вересня підтримувані Росією бойовики вісім разів порушили режим припинення вогню, в тому числі з озброєння, забороненого Мінськими угодами. За цими даними, під обстрілом опинилися позиції в районі населених пунктів Кримське, Зайцеве, Піски, Мар’їнка, Гнутове, Водяне та Лебединське.

«Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил протягом поточної доби не допущено», – вказано в повідомленні.

В угрупованні «ЛНР» ще не інформували про бойові дії 24 вересня. В угрупованні «ДНР» також немає актуальних повідомлень, але представники гібридних сил стверджують, що «група українських військових напередодні ввечері під час спроби висунутися в напрямку селища Доломітне в передмістях Горлівки підірвалася на власних мінах, є загиблі».

Штаб Операції об’єднаних сил не інформував про летальні випадки серед українських військових 23 вересня, в ранковому зведенні йшлося лише про трьох поранених.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 серпня, цього разу у зв’язку з початком навчального року. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Це була вже принаймні п’ята спроба домовитися про перемир’я лише за 2018 рік. Припинення вогню й раніше проголошувалися як безстрокові, але сторони відразу звинувачували одна одну в порушеннях. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину і посилаються на провокації противників.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.