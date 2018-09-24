Ранкове зведення ООС: троє військових отримали поранення

Троє військових Збройних сил України отримали поранення внаслідок обстрілів, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил.

З боку незаконних збройних угруповань упродовж доби 23 вересня зафіксували 35 обстрілів, 13 із них – із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

«З мінометів калібру 82 мм ворог обстрілював позиції Об’єднаних сил поблизу населених пунктів Луганське, Новолуганське, Шуми, Південне та Майорськ. Опорні пункти наших військ біля Луганського та Новолуганського противник також накривав вогнем з мінометів 120-го калібру. По позиціях біля цих двох населених пунктів на Світлодарському напрямку окупанти застосували важке озброєння найбільше – 10 разів. Крім того, позиції Об’єднаних сил поблизу Гнутового були обстріляні з озброєння БМП», – йдеться в повідомленні ЗСУ.

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З початку доби 24 вересня зафіксовано три обстріли: поблизу Кримського, Широкиного та Південного.

В незаконному збройному угрупованні «ДНР» 23 вересня повідомили про «17 випадків порушення вогню» українськими військовими в Донецькій області, в тому числі у селі Саханка, внаслідок чого нібито дістали поранень двоє мирних мешканців.

В аналогічному угрупованні «ЛНР», яке контролює частину Луганської області, заявляють про п’ять випадків порушення режиму тиші з боку ЗСУ.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 серпня, цього разу у зв’язку з початком навчального року. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 23 вересня (карта)

Це була вже принаймні п’ята спроба домовитися про перемир’я лише за 2018 рік. Припинення вогню й раніше проголошувалися як безстрокові, але сторони відразу звинувачували одна одну в порушеннях. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину і посилаються на провокації противників.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.