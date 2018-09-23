Військові навели нові дані про становище на Донбасі

У прес-центрі Міністерства оборони України підтвердили попередні і навели нові дані про становище на лінії контакту з російськими гібридними силами на Донбасі за 22 і 23 вересня.

Зокрема, як повідомив речник, полковник Дмитро Гуцуляк, від початку нинішньої доби станом на 12-у годину внаслідок бойових дій втрат серед українських військовослужбовців немає. За цей же час зафіксовано вже 13 прицільних обстрілів із боку противника. Ці обстріли були здійснені по Шумах, Майорську і Південному на околиці окупованої Горлівки (луганський оперативний напрямок) і Кримському на Луганщині, а також у бік Пісків на околиці окупованого Донецька, Гнутова, Водяного і Лебединського на півдні Донеччини (Донецький оперативний напрямок).

«Підрозділи Об’єднаних сил давали адекватну відповідь, не порушуючи мінських угод, – наголосили в Міноборони. – Обстановка на лінії фронту є контрольованою українськими військовими зі складу Об’єднаних сил».

Також речник підтвердив ранкові повідомлення про становище на фронті за 22 вересня: того дня, за його словами, сталося 28 прицільних обстрілів із боку противника. Він уточнив, що з них 8 було на луганському і 20 на донецькому оперативних напрямках. Втрат серед українських військових унаслідок бойових дій протягом минулої доби немає.

«У переважній більшості випадків підрозділи Об’єднаних сил адекватно придушували ворожу активність та примушували окупантів до дотримання тиші», – наголосив Гуцуляк.

А у прес-центрі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, також наголосили, що «Об’єднані сили не ведуть вогонь по населених пунктах, мирних громадянах, цивільному автотранспорту й повністю дотримуються норм міжнародного гуманітарного права та правил війни».

У підтримуваному Росією збройному сепаратистському угрупованні «ДНР», що захопило частину Донецької області і визнане в Україні незаконним і терористичним, після ранкового зведення додали заяву про обстріл в окупованому селі Саханка на півдні Донеччини – воно розташоване недалеко від обстріляних бойовиками Гнутова, Водяного і Лебединського. В угруповання твердять, що внаслідок обстрілу були поранені два мирні мешканці, чоловік і жінка; незалежних підтверджень цієї заяви наразі немає. Також у повідомленні не уточнено, в який день міг статися такий обстріл.

В аналогічному угрупованні «ЛНР», що діє на частині Луганщини, нових заяв про становище на фронті не робили.

Про свої втрати обидва угруповання не повідомляють.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 серпня, цього разу у зв’язку з початком навчального року. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Це була вже принаймні п’ята спроба домовитися про перемир’я лише за 2018 рік. Припинення вогню й раніше проголошувалися як безстрокові, але сторони відразу звинувачували одна одну в порушеннях. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину і посилаються на провокації противників.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.