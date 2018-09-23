СЦКК: контроль ЗСУ над хутором Вільний на Луганщині забезпечить додержання «режиму тиші»

Українська сторона у Спільному центрі з контролю і координації (СЦКК) режиму припинення вогню на Донбасі повідомила, що взяттям під контроль хутора Вільного в Луганській області Збройні сили України забезпечили додержання «режиму тиші» та проведення першочергових ремонтно-відновлювальних робіт. Про це йдеться на сторінці штабу операції Об’єднаних сил у Facebook.

«Днями ОС звільнили хутір Вільний, з якого російсько-окупаційні війська періодично здійснювали обстріли житлового сектору селища Золоте-4. Із узяттям українськими військами хутора під контроль відтепер противник позбавлений можливості вести вогонь із цієї території по мирних мешканцях», – йдеться у повідомленні.

У СЦКК заявили, що 23 вересня забезпечили виконання робіт із відновлення електропостачання в Золотому-4 та окремих районах Золотого-5.

У хуторі Вільний офіцери СЦКК задокументували руйнування восьми житлових будинків унаслідок обстрілу бойовиками.

«Цей факт є черговим свідченням продовження ганебної практики навмисного ведення вогню збройними формуваннями РФ у бік мирного населення з метою дискредитації підрозділів ЗСУ та зриву ініціатив командування Об’єднаних сил із відновлення миру на Донбасі», – зазначили в прес-центрі операції.

Українські війська повністю зайняли селище Золоте-4 наприкінці червня. До цього через селище проходила лінія розмежування, і декілька вулиць перебували у сірій зоні.

Читайте також: За час ООС українські військові повернули 15 кв км території на Донбасі під свій контроль – Наєв

Конфлікт на Донбасі триває від квітня 2014 року. Росія неодноразово заперечувала участь своїх військових у конфлікті, про що заявляють Україна і Захід. Москва ж визнає лише присутність російських «добровольців» на Донбасі і не коментує наявність там новітніх російських озброєнь.