У Золотому-4 почали розмінування

У селищі Золоте-4, яке днями Об’єднані сили взяли під повний контроль, розпочалися роботи зі знешкодження мін, повідомив заступник командувача ООС генерал-майор Олександр Голоднюк.

«Процес із розмінування вже розпочато. Зокрема, Об’єднаними силами вже розміноване місцеве кладовище і більшість доріг», – заявив він.

Як повідомляє оперативне командування «Північ», розмінування – одне з тих питань, які хвилюють місцевих мешканців найбільше. Інші стосуються режиму в’їзду та виїзду, забезпечення палива на зиму і будівельних матеріалів для ремонту пошкоджених осель, медичної допомоги й облаштування робочого місця для дільничого інспектора.

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Українські війська повністю зайняли Золоте-4 наприкінці червня. До цього через селище проходила лінія розмежування, і декілька вулиць перебували у сірій зоні.

Олександр Голоднюк вважає суттєвою проблемою те, що мешканці одного населеного пункту можуть бути розділені лінією протистояння.

«Це створює додаткові проблеми, однак ми намагаємося якомога швидше їх вирішити. Сьогодні, не порушуючи Мінських угод , армійці взяли під контроль саме таку територію. Незабаром ми налагодимо тут достойне життя для людей. Цей приклад, у подальшому буде стимулювати нас і спонукати мешканців інших населених пунктів до повернення у підпорядкування українській владі», – сподівається він.

4 травня в Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій заявили, що в період з травня 2014-го до березня 2018 року від мін і вибухонебезпечних «залишків війни» на підконтрольній Україні території Донбасу загинули щонайменше 355 цивільних, ще 1456 були поранені.